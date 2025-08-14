Jucătorul dorit de Chivu, ca și semnat de Liverpool. "Cormoranii" ajung la peste 300 de milioane € cheltuiți în vară - Antena Sport

Liverpool este aproape de transferul fundaşului Giovanni Leoni, în vârstă de 18 ani, de la Parma, pentru o sumă de aproximativ 35 de milioane de euro, potrivit lui Fabrizio Romano.

Stoperul este o ţintă cheie pentru echipa lui Arne Slot şi este acum pregătit pentru o mutare la Anfield.

Liverpool va trece de cota de 300 de milioane de euro la transferuri

Internaţionalul italian Under-19 şi-a început cariera la Padova şi a avut o scurtă perioadă la Sampdoria înainte de a ajunge la Parma vara trecută. Liverpool ar putea să-şi întărească şi mai mult rândurile defensive şi rămâne în discuţii cu cei de la Crystal Palace pentru fundaşul central englez Marc Guehi.

Câştigătorii FA Cup doresc 46 de milioane de lire sterline pentru căpitanul lor, care mai are doar 12 luni de contract, dar Liverpool vrea să plătească mai puţin de atât. Preşedintele lui Palace, Steve Parish, a declarat la începutul acestei săptămâni că Guehi ar putea fi vândut pentru a evita ca acesta să fie transferat gratuit vara viitoare.

În cazul în care cluburile ajung la un acord, nivelul de timp de joc pe care i l-ar oferi Liverpool va fi un aspect crucial pentru Guehi într-un an de Cupă Mondială. “Reds” au cheltuit deja aproximativ 293 de milioane de euro în această vară, deşi au recuperat aproximativ 196 de milioane de euro prin vânzarea de jucători.