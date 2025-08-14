Dan Petrescu are încredere că o poate întoarce pe Braga. Ce a spus despre arbitraj: "Poate avem greșeli pro-CFR" - Antena Sport

CFR Cluj o întâlnește astăzi pe Braga în manșa a doua din turul 3 preliminar al Europa League. În primul meci, portughezii s-au impus cu 2-1, la capătul unei partide în care ardelenii au arătat un joc solid și au acuzat și probleme de arbitraj.

Înainte de duelul de pe Estadio Municipal de Braga, Dan Petrescu a analizat meciul care îl așeaptă diseară și nu s-a ferit să vorbească și despre modul în care “cavalerii fluierului” l-au dezavantajat până acum în acest sezon.

Dan Petrescu: “E clar că va fi greu, dar nu imposibil”

“Bursucul” e conștient de statutul de favorită pe care îl are Braga înainte de confruntarea din Portugalia, însă are încredere în “ADN-ul” său european că poate face o surpriză. După cum era de așteptat, Petrescu a abordat și câteva probleme de arbitraj care i-au măcinat echipa și a spus inclusiv că poate CFR va ajunge să fie și ea avantajată în returul de diseară, deși nu crede că se va întâmpla așa ceva.

“E al nu știu câtelea meci pentru mine în Europa cu CFR. Suntem obișnuți cu asemenea meciuri. Un adversar foarte bun, de mare calitate. Știm că vor pleca cu prima șansă, au câștigat primul meci. Au avantajul jucătorilor, dar în fotbal am mai văzut întoarceri de rezultat. E clar că va fi foarte greu, dar nu imposibil.

Jucătorii trebuie să creadă și să aibă mai mult curaj decât în primul meci. Cu concentrare, cu seriozitate, fără să facem cadouri, atenți în apărare și dacă scoatem maxim în fazele de atac eu zic că avem o șansă. Chiar dacă e Braga mare favorită, în fotbal nu tot timpul favoritele câștigă.