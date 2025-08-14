Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dan Petrescu are încredere că o poate întoarce pe Braga. Ce a spus despre arbitraj: "Poate avem greșeli pro-CFR" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Dan Petrescu are încredere că o poate întoarce pe Braga. Ce a spus despre arbitraj: “Poate avem greșeli pro-CFR”

Dan Petrescu are încredere că o poate întoarce pe Braga. Ce a spus despre arbitraj: “Poate avem greșeli pro-CFR”

Andrei Nicolae Publicat: 14 august 2025, 9:38

Comentarii
Dan Petrescu are încredere că o poate întoarce pe Braga. Ce a spus despre arbitraj: Poate avem greșeli pro-CFR

Dan Petrescu, în timpul unui meci / Profimedia

CFR Cluj o întâlnește astăzi pe Braga în manșa a doua din turul 3 preliminar al Europa League. În primul meci, portughezii s-au impus cu 2-1, la capătul unei partide în care ardelenii au arătat un joc solid și au acuzat și probleme de arbitraj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de duelul de pe Estadio Municipal de Braga, Dan Petrescu a analizat meciul care îl așeaptă diseară și nu s-a ferit să vorbească și despre modul în care “cavalerii fluierului” l-au dezavantajat până acum în acest sezon.

Dan Petrescu: “E clar că va fi greu, dar nu imposibil”

“Bursucul” e conștient de statutul de favorită pe care îl are Braga înainte de confruntarea din Portugalia, însă are încredere în “ADN-ul” său european că poate face o surpriză. După cum era de așteptat, Petrescu a abordat și câteva probleme de arbitraj care i-au măcinat echipa și a spus inclusiv că poate CFR va ajunge să fie și ea avantajată în returul de diseară, deși nu crede că se va întâmpla așa ceva.

E al nu știu câtelea meci pentru mine în Europa cu CFR. Suntem obișnuți cu asemenea meciuri. Un adversar foarte bun, de mare calitate. Știm că vor pleca cu prima șansă, au câștigat primul meci. Au avantajul jucătorilor, dar în fotbal am mai văzut întoarceri de rezultat. E clar că va fi foarte greu, dar nu imposibil.

Jucătorii trebuie să creadă și să aibă mai mult curaj decât în primul meci. Cu concentrare, cu seriozitate, fără să facem cadouri, atenți în apărare și dacă scoatem maxim în fazele de atac eu zic că avem o șansă. Chiar dacă e Braga mare favorită, în fotbal nu tot timpul favoritele câștigă.

Reclamă
Reclamă

Toate episoadele au fost împotriva noastră. Și acel penalty…ei au primit penalty în campionat pe care nu ai cum să-l vezi. Cu Lugano am avut arbitru englez și ne-a dat două penalty-uri. Apoi s-a uitat la VAR și ne-a dat doar unul. Un arbitru de valoare ar trebui să dea ce e. Din păcate arbitrul din tur nu era cu valoare.

Noi ne gândim la joc, arbitrul sigur o să mai greșească, dar să nu fie decisiv. Le-a dat un avantaj arbitrul din tur. Poate avem noroc de niște greșeli pro-CFR, deși mă îndoiesc. Îmi doresc să nu greșească arbitrul și echipa cea mai bună să câștige“, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

Daca va trece de Braga, CFR Cluj va întâlni învingătoarea partidei dintre Lincoln Red Imps (Gibraltar) și Noah (Armenia).

Ţeapă de 73.000 € cu vacanţe false în Zanzibar. 33 de oameni din Satu Mare, lăsaţi fără bani de escrociŢeapă de 73.000 € cu vacanţe false în Zanzibar. 33 de oameni din Satu Mare, lăsaţi fără bani de escroci
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Observator
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
Fanatik.ro
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
11:31
8 români iau startul în Europe Smash – Sweden 2025 (14-24 august). Turneul se vede exclusiv în AntenaPLAY
10:52
Florin Tănase și Mihai Stoica, reclamați de CCA. Cei doi, chemați la Comisia de Disciplină
10:21
“Opriți-vă din a omorî copii, din a omorî civili”. UEFA, mesaj indirect către Israel la Supercupa Europei
9:56
Jucătorul dorit de Chivu, ca și semnat de Liverpool. “Cormoranii” ajung la peste 300 de milioane € cheltuiți în vară
9:40
Pep Guardiola, aproape de mutarea verii! Atacant de Champions League pentru Manchester City
9:11
Ousmane Dembele nu vrea să se oprească aici cu PSG. Ce a spus după Supercupă: “Suntem înfometați”
Vezi toate știrile
1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” 5 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 6 Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”