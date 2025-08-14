Pep Guardiola, aproape de mutarea verii! Atacant de Champions League pentru Manchester City - Antena Sport

Pep Guardiola, aproape de mutare verii! Atacant de Champions League pentru Manchester City care vrea să revină în lupta pentru titlu în Premier League, dar şi în cursa pentru trofeul Champions League. Tehnicianul cetăţenilor a pus ochii pe atacantul celor de la Real Madrid, Rodrygo.

Pep Guardiola face achiziţii de lux înaintea noului sezon. Manchester City tocmai s-a înţeles cu portarul Gianluigi Donnarumma, de la PSG. Nu vrea să se oprească aici.

Pep Guardiola vrea atacant de la Real Madrid

Pep Guardiola speră să-l aducă pe atacantul lui Real Madrid, Rodrygo, în Premier League. Jucătorul în vârstă de 24 de ani şi-a pierdut locul de titular la echipa de pe Santiago Bernabeu. Este însă dorit foarte tare de Guardiola. La cetăţeni ar putea face pereche în atac cu Haaland.

Brazilianul se lasă însă greu convins, chiar dacă nu mai e titular la Real Maddid. Tocmai a postat pe Twitter câteva imagini din meciul amical cu Tirol, câștigat de Real Madrid cu 4-0. Atacantul a reușit să marcheze ultimul gol. Pe lângă fotografiile în care zâmbește din nou în tricoul lui Real Madrid, Rodrygo a scris “Să înceapă sezonul 2025/2026”. Speră să-l convingă, în ultima clipă, pe Xabi Alonso că ar merita să fie titular la fosta campioană a Europei.

Concret, cei de la marca.com au subliniat că Pep Guardiola a renunţat la mai mulţi jucători ofensivi în această vară: Jack Grealish a fost împrumutat la Everton, în timp ce Savinho şi McAtee sunt la un pas să fie vânduţi la Tottenham, respectiv Nottingham Forest.