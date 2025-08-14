8 români iau startul în Europe Smash - Sweden 2025 (14-24 august). Turneul se vede exclusiv în AntenaPLAY - Antena Sport

Un nou turneu de tenis de masă, Europe Smash – Sweden 2025, este pe cale să înceapă. Competiția din nordul Europei se va desfășura între 14 și 24 august, iar la start se vor afla nu mai puțin de opt români, o parte dintre ei pe tabloul principal, iar restul în calificări.
De la competiția din Suedia nu vor lipsi Bernadette Szocs, Elizabeta Samara sau Eduard Ionescu.
Începe Europe Smash – Sweden 2025, turneu transmis exclusiv în AntenaPLAY
Competiția respectivă vine la scurt timp după WTT Champions Yokohama, unde au participat “Bernie” Szocs și Elizabeta Samara. Cel mai bine clasată româncă a fost eliminată în optimi, în timp ce cea de-a doua a fost out după un singur tur. Acum, cele două revin în acțiune în Suedia, unde participă atât la simplu, cât și la dublu, unde fac pereche.
Cele două sunt deja pe tabloul principal al competiției de feminin, unde vor mai evolua în calificări Adina Diaconu, Ioana Sîngeorzan și Andreea Dragoman. De cealaltă parte, pe tabloul masculin, Eduard Ionescu, locul 62 mondial, e sărit de calificări, unde își fac apariția Iulian Chiriță și Ovidiu Ionescu. România va fi reprezentată și la dublu, în competițiile de mixt și feminin.
Astăzi, 14 august, își încep aventura în calificări jucătoarele de pe tabloul feminin, Adina Diaconu, Ioana Sîngeorzan și Andreea Dragoman.
Welcome to #EuropeSmash 🇸🇪
Qualifying Day 1 action kicks off at 11am (GMT +2) – tune in then 🕚#TableTennis pic.twitter.com/Yrq9iWc2Ef
— World Table Tennis (@WTTGlobal) August 14, 2025
Lista românilor prezenți la Europe Smash – Sweden 2025
Masculin:
- Tabloul principal: Eduard Ionescu
- Calificări: Iulian Chiriță, Ovidiu Ionescu
Feminin: