8 români iau startul în Europe Smash - Sweden 2025 (14-24 august). Turneul se vede exclusiv în AntenaPLAY - Antena Sport

8 români iau startul în Europe Smash – Sweden 2025 (14-24 august). Turneul se vede exclusiv în AntenaPLAY

Andrei Nicolae Publicat: 14 august 2025, 11:31

Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, în timpul unui turneu / Profimedia

Un nou turneu de tenis de masă, Europe Smash – Sweden 2025, este pe cale să înceapă. Competiția din nordul Europei se va desfășura între 14 și 24 august, iar la start se vor afla nu mai puțin de opt români, o parte dintre ei pe tabloul principal, iar restul în calificări.

De la competiția din Suedia nu vor lipsi Bernadette Szocs, Elizabeta Samara sau Eduard Ionescu.

Începe Europe Smash – Sweden 2025, turneu transmis exclusiv în AntenaPLAY

Competiția respectivă vine la scurt timp după WTT Champions Yokohama, unde au participat “Bernie” Szocs și Elizabeta Samara. Cel mai bine clasată româncă a fost eliminată în optimi, în timp ce cea de-a doua a fost out după un singur tur. Acum, cele două revin în acțiune în Suedia, unde participă atât la simplu, cât și la dublu, unde fac pereche.

Cele două sunt deja pe tabloul principal al competiției de feminin, unde vor mai evolua în calificări Adina Diaconu, Ioana Sîngeorzan și Andreea Dragoman. De cealaltă parte, pe tabloul masculin, Eduard Ionescu, locul 62 mondial, e sărit de calificări, unde își fac apariția Iulian Chiriță și Ovidiu Ionescu. România va fi reprezentată și la dublu, în competițiile de mixt și feminin.

Astăzi, 14 august, își încep aventura în calificări jucătoarele de pe tabloul feminin, Adina Diaconu, Ioana Sîngeorzan și Andreea Dragoman.

Lista românilor prezenți la Europe Smash – Sweden 2025

Masculin:

  • Tabloul principal: Eduard Ionescu
  • Calificări: Iulian Chiriță, Ovidiu Ionescu

Feminin:

  • Tabloul principal: Bernadette Szocs, Elizabeta Samara
  • Calificări: Adina Diaconu, Ioana Sîngeorzan, Andreea Dragoman

Dublu feminin:

  • Perechea Elizabeta Samara – Bernadette Szocs și Adina Diaconu, alături de iberica Maria Xiao

Dublu mixt:

  • Perechea Bernadette Szocs – Eduard Ionescu
1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” 5 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 6 Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
