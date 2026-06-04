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Salariu de 5000 de lei pentru Adi Popa, la Steaua: “Îți arăt!”

Radu Constantin Publicat: 4 iunie 2026, 9:18

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Salariu de 5000 de lei pentru Adi Popa, la Steaua: Îți arăt!

Adrian Popa, în timpul unui interviu / Antena Sport

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Puțini s-ar fi așteptat ca un fotbalist cu experiența și CV-ul lui Adrian Popa să aibă la Steaua un salariu de 5000 de lei.

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Fostul internațional român, care a evoluat de-a lungul carierei pentru FCSB, Reading și Ludogoreț și a adunat 24 de selecții la echipa națională, a dezvăluit recent pe ce bani joacă la Steaua.

Ajuns la 37 de ani, Popa a bifat doar 20 de apariții în toate competițiile, reușind să înscrie un gol și să ofere o singură pasă decisivă la Steaua.

În cadrul unei discuții despre veniturile sale, fotbalistul a făcut o dezvăluire care i-ar putea surprinde pe mulți suporteri. Întrebat dacă încasează „cinci bătrâne” pe lună, expresie folosită în fotbal pentru un salariu de aproximativ 5.000 de euro, Adi Popa a oferit un răspuns neașteptat.

„Un pic mai mult de 5.000 de lei”, a declarat fotbalistul, pentru iamsport.

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“Îți arăt”, i-a și răspuns Popa lui Florin Prunea, prezent și el în emisiune, care nu îi venea să creadă că este adevărat.

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