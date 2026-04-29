„Șanse mari să se realizeze!” Miruță, după primele discuții pentru asocierea Stelei: „Greu de întors și dacă pică Guvernul”

Pot fi mai multe entități care vor finanța Steaua. Se va debloca drumul spre Liga 1, iar suporterii inimoși ai Stelei au dreptul să își vadă visul îndeplinit. Analizez o metodă ca și ei să fie implicați în această interacțiune dintre minister și potențiali investitori, să se numere printre aceste entități. Iau în calcul și acest lucru”, a adăugat Radu Miruță.

Asocierea se face și dacă pică Guvernul: „Aproape imposibil să fie întoarsă!”

Ministrul Apărării a explicat că negocierile cu toți investitorii interesați se vor încheia săptămâna viitoare. Apoi, va lua o decizie. „Aseară, erau 11 privați interesați, apoi mi-au spus colegii că s-au mai înscris câțiva. Când terminăm discuțiile, voi vedea cum arată piesele de pe tablă. Mă interesează cel mai bun lucru pentru Steaua, care să atingă două obiective: investitorii să contribuie cu bani, iar echipa să ajungă în situația de a accede în prima ligă.

E o perioadă aglomerată, e și situația politică așa cum e, dar promisiunea e promisiune. Mergem mai departe, îmi propun să termin săptămâna viitoare discuțiile cu cei care au notificat Ministerul că sunt interesați.”

Mai mult, Radu Miruță a anunțat că asocierea va merge mai departe chiar și în cazul în care actualul Guvern va pica! „Indiferent dacă pică Guvernul la moțiune, mai este timp până se va forma următorul guvern. Vreau să ajungem într-un punct în care să nu mai poată fi întoarsă (n.r. – asocierea). Voi duce lucrurile până într-un punct în care, chiar și dacă nu voi mai fi ministru, va fi aproape imposibil sau foarte greu să fie întoarsă. Dacă oamenii văd niște pași realizați, mă aștept să există presiune, astfel încât dacă cineva ar vrea să anuleze tot după ce am arătat că se poate, să fie imposibil. Asta e scena politică, așa sunt oamenii, așa sunt interesele, eu încerc să fac ce am spus”, a încheiat ministrul Apărării.