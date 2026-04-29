„Șanse mari să se realizeze!" Miruță, după primele discuții pentru asocierea Stelei: „Greu de întors și dacă pică Guvernul"
„Șanse mari să se realizeze!” Miruță, după primele discuții pentru asocierea Stelei: „Greu de întors și dacă pică Guvernul”

Ionuţ Axinescu Publicat: 29 aprilie 2026, 22:20

Șanse mari să se realizeze!” Miruță, după primele discuții pentru asocierea Stelei: Greu de întors și dacă pică Guvernul”

Ministerul Apărării Naționale a demarat astăzi discuțiile cu investitorii interesați să se asocieze cu echipa de fotbal a clubului Steaua București. După cinci sezoane în care a fost blocată în Liga a 2-a, echipa din Ghencea ar putea obține în sfârșit dreptul de promovare în prima ligă.

Radu Miruță, optimist după prima întâlnire: „Șanse mari să se realizeze!”

Într-o declarație în exclusivitate pentru Antena Sport, Radu Miruță s-a arătat încrezător și optimist după întâlnirea de azi. Totodată, ministrul a menționat că până săptămâna viitoare va discuta cu toți investitorii interesați.

Sunt șanse foarte mari să se realizeze parteneriatul. După discuția de azi, mi-este foarte clar că există investitori dispuși să plătească drepturile pentru marcă și să ducă acest proiect mai departe. Oamenii știu despre ce e vorba, știu valoarea mărcii, știu ce sumă de bani trebuie să pună pentru a-i acoperi valoarea.

Am agreat ca până luni, să-mi trimită un document, în care să menționeze și în scris condițiile și propunerea. Trebuie să vedem și documentele. Vom analiza propunerea din punct de vedere de business, după care structurile ministerului o vor aviza juridic și financiar pentru a merge mai departe. Steaua nu mai poate rămâne blocată în aceleași impasuri care au fost vehiculate în spațiul public, cu justificări care pică una după alta”, a spus ministrul.

Radu Miruta
Radu Miruta

Cum ar putea arăta asocierea: „Pot fi mai multe entități!”

Totodată, ministrul a avansat și posibilitatea ca asocierea să se realizeze între mai multe entități, nu doar cu una. Iar una dintre părți ar putea fi chiar suporterii Stelei, reprezentați de AS47.

Rămân consecvent, fiecare leu trebuie construit eficient, cu rezultate, transparent, iar cine e bun pe teren nu poate fi tras pe margine de mediul politic. Așa cum am promis, sunt interesat să găsesc un parteneriat cu mediul privat, care să pună proporțional bani. MApN va rămâne acolo, va pune și el bani, dar nu pentru a fi blocată echipa în Liga a 2-a.

O companie vinde benzina premium cu 50 de bani mai ieftină decât cea standard. Are prea multă pe stocO companie vinde benzina premium cu 50 de bani mai ieftină decât cea standard. Are prea multă pe stoc
Pot fi mai multe entități care vor finanța Steaua. Se va debloca drumul spre Liga 1, iar suporterii inimoși ai Stelei au dreptul să își vadă visul îndeplinit. Analizez o metodă ca și ei să fie implicați în această interacțiune dintre minister și potențiali investitori, să se numere printre aceste entități. Iau în calcul și acest lucru”, a adăugat Radu Miruță.

Asocierea se face și dacă pică Guvernul: „Aproape imposibil să fie întoarsă!”

Ministrul Apărării a explicat că negocierile cu toți investitorii interesați se vor încheia săptămâna viitoare. Apoi, va lua o decizie. „Aseară, erau 11 privați interesați, apoi mi-au spus colegii că s-au mai înscris câțiva. Când terminăm discuțiile, voi vedea cum arată piesele de pe tablă. Mă interesează cel mai bun lucru pentru Steaua, care să atingă două obiective: investitorii să contribuie cu bani, iar echipa să ajungă în situația de a accede în prima ligă.

E o perioadă aglomerată, e și situația politică așa cum e, dar promisiunea e promisiune. Mergem mai departe, îmi propun să termin săptămâna viitoare discuțiile cu cei care au notificat Ministerul că sunt interesați.”

Mai mult, Radu Miruță a anunțat că asocierea va merge mai departe chiar și în cazul în care actualul Guvern va pica! „Indiferent dacă pică Guvernul la moțiune, mai este timp până se va forma următorul guvern. Vreau să ajungem într-un punct în care să nu mai poată fi întoarsă (n.r. – asocierea). Voi duce lucrurile până într-un punct în care, chiar și dacă nu voi mai fi ministru, va fi aproape imposibil sau foarte greu să fie întoarsă. Dacă oamenii văd niște pași realizați, mă aștept să există presiune, astfel încât dacă cineva ar vrea să anuleze tot după ce am arătat că se poate, să fie imposibil. Asta e scena politică, așa sunt oamenii, așa sunt interesele, eu încerc să fac ce am spus”, a încheiat ministrul Apărării.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum arată o noapte de gardă la INML: "Aici moartea ajută viaţa"
Observator
Cum arată o noapte de gardă la INML: "Aici moartea ajută viaţa"
Raluca Zenga, apariție uimitoare la 44 de ani. Cum arată fosta soție a lui Walter Zenga
Fanatik.ro
Raluca Zenga, apariție uimitoare la 44 de ani. Cum arată fosta soție a lui Walter Zenga
22:18

VIDEOAntonio Sefer, penalty ratat în Israel! Fostul jucător al Rapidului, execuție lamentabilă de la punctul cu var
22:15

LIVE VIDEOTondela – Sporting 0-0. “Leii”, duel-restanță cu penultimul loc din Portugalia
22:00

LIVE TEXTAtletico Madrid – Arsenal 0-0. Duel „încins” pe Metropolitano Stadium
21:53

VideoJurnal Antena Sport | Olteanul e bun la toate
21:30

Lovitură uriașă pentru Mykhailo Mudryk! Suspendarea primită de ucrainean pentru dopaj
21:20

O legendă a Stelei îl face praf pe Radu Miruță: “E jale la club, ne-a luat 80% din buget. Vrea să pună lacătul”
Vezi toate știrile
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 3 Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul” 4 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 5 Radu Drăguşin pleacă în Germania. Şi-a dat acordul pentru un transfer de 20 de milioane de euro! 6 Vestea pe care o așteptau toți fanii Interului! Decizia luată de Procuratură, în scandalul cu arbitraje
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic