„Șanse mari să se realizeze!” Miruță, după primele discuții pentru asocierea Stelei: „Greu de întors și dacă pică Guvernul”

Ministerul Apărării Naționale a demarat astăzi discuțiile cu investitorii interesați să se asocieze cu echipa de fotbal a clubului Steaua București. După cinci sezoane în care a fost blocată în Liga a 2-a, echipa din Ghencea ar putea obține în sfârșit dreptul de promovare în prima ligă.
Radu Miruță, optimist după prima întâlnire: „Șanse mari să se realizeze!”
Într-o declarație în exclusivitate pentru Antena Sport, Radu Miruță s-a arătat încrezător și optimist după întâlnirea de azi. Totodată, ministrul a menționat că până săptămâna viitoare va discuta cu toți investitorii interesați.
„Sunt șanse foarte mari să se realizeze parteneriatul. După discuția de azi, mi-este foarte clar că există investitori dispuși să plătească drepturile pentru marcă și să ducă acest proiect mai departe. Oamenii știu despre ce e vorba, știu valoarea mărcii, știu ce sumă de bani trebuie să pună pentru a-i acoperi valoarea.
Am agreat ca până luni, să-mi trimită un document, în care să menționeze și în scris condițiile și propunerea. Trebuie să vedem și documentele. Vom analiza propunerea din punct de vedere de business, după care structurile ministerului o vor aviza juridic și financiar pentru a merge mai departe. Steaua nu mai poate rămâne blocată în aceleași impasuri care au fost vehiculate în spațiul public, cu justificări care pică una după alta”, a spus ministrul.
Cum ar putea arăta asocierea: „Pot fi mai multe entități!”
Totodată, ministrul a avansat și posibilitatea ca asocierea să se realizeze între mai multe entități, nu doar cu una. Iar una dintre părți ar putea fi chiar suporterii Stelei, reprezentați de AS47.
„Rămân consecvent, fiecare leu trebuie construit eficient, cu rezultate, transparent, iar cine e bun pe teren nu poate fi tras pe margine de mediul politic. Așa cum am promis, sunt interesat să găsesc un parteneriat cu mediul privat, care să pună proporțional bani. MApN va rămâne acolo, va pune și el bani, dar nu pentru a fi blocată echipa în Liga a 2-a.
Pot fi mai multe entități care vor finanța Steaua. Se va debloca drumul spre Liga 1, iar suporterii inimoși ai Stelei au dreptul să își vadă visul îndeplinit. Analizez o metodă ca și ei să fie implicați în această interacțiune dintre minister și potențiali investitori, să se numere printre aceste entități. Iau în calcul și acest lucru”, a adăugat Radu Miruță.
Asocierea se face și dacă pică Guvernul: „Aproape imposibil să fie întoarsă!”
Ministrul Apărării a explicat că negocierile cu toți investitorii interesați se vor încheia săptămâna viitoare. Apoi, va lua o decizie. „Aseară, erau 11 privați interesați, apoi mi-au spus colegii că s-au mai înscris câțiva. Când terminăm discuțiile, voi vedea cum arată piesele de pe tablă. Mă interesează cel mai bun lucru pentru Steaua, care să atingă două obiective: investitorii să contribuie cu bani, iar echipa să ajungă în situația de a accede în prima ligă.
E o perioadă aglomerată, e și situația politică așa cum e, dar promisiunea e promisiune. Mergem mai departe, îmi propun să termin săptămâna viitoare discuțiile cu cei care au notificat Ministerul că sunt interesați.”
Mai mult, Radu Miruță a anunțat că asocierea va merge mai departe chiar și în cazul în care actualul Guvern va pica! „Indiferent dacă pică Guvernul la moțiune, mai este timp până se va forma următorul guvern. Vreau să ajungem într-un punct în care să nu mai poată fi întoarsă (n.r. – asocierea). Voi duce lucrurile până într-un punct în care, chiar și dacă nu voi mai fi ministru, va fi aproape imposibil sau foarte greu să fie întoarsă. Dacă oamenii văd niște pași realizați, mă aștept să există presiune, astfel încât dacă cineva ar vrea să anuleze tot după ce am arătat că se poate, să fie imposibil. Asta e scena politică, așa sunt oamenii, așa sunt interesele, eu încerc să fac ce am spus”, a încheiat ministrul Apărării.
