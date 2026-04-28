Home | Fotbal | Veste uriaşă dată de Radu Miruță pentru Steaua. Ce companii private se implică să ducă echipa în Liga 1

Veste uriaşă dată de Radu Miruță pentru Steaua. Ce companii private se implică să ducă echipa în Liga 1

Radu Constantin Publicat: 28 aprilie 2026, 22:39

Comentarii
Veste uriaşă dată de Radu Miruță pentru Steaua. Ce companii private se implică să ducă echipa în Liga 1

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Radu Miruţă vrea să ducă Steaua în Liga 1. El a anunţat că va urma o şedinţă cu mai multe companii din România, care au anunţat că vor să facă parteneriat cu Ministerul Apărării şi să ducă echipa în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Am pornit selecția competitivă pentru un nou comandant. Știu acum care sunt problemele și aștept ca un nou comandant să mă convingă că are capacitatea de a redresa aceste probleme. Și cel mai important lucru pentru clubul de fotbal, am ridicat bariera care ținea din a face pași pentru a intra în prima ligă. Am invitat companiile private care pot fi interesate să facă un parteneriat cu Ministerul Apărării pentru a se bifa condiția de a se putea promova în prima ligă.

Și mâine, după amiază, este prima ședință pe care o am cu cei care au trimis solicitări de interes către Ministerul Apărării. Sunt vreo 11 companii sau 14, mi-au spus colegii. Au fost programate unele în cursul zilei de mâine, unele în cursul zilei viitoare. Să vedem din perspectivă comercială care este interesul și cât de departe suntem de a ajunge la un punct comun”, a spus Radu Miruță la Euronews România.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Scenariu negru adus de criza politică: TVA creşte iar, euro de 5.2 lei şi fără bani de pensii şi salarii
Observator
Scenariu negru adus de criza politică: TVA creşte iar, euro de 5.2 lei şi fără bani de pensii şi salarii
Destinația de vacanță în care a ajuns Gabi Tamaș, după filmările de la Survivor România. Fostul Faimos s-a bucurat de timpul liber
Fanatik.ro
Destinația de vacanță în care a ajuns Gabi Tamaș, după filmările de la Survivor România. Fostul Faimos s-a bucurat de timpul liber
23:58

Record absolut în UEFA Champions League! Nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie așa ceva
23:57

PSG – Bayern 5-4. Victorie fantastică pentru deținătoarea trofeului! Urmează un retur de foc la Munchen
23:11

Jucătorii lui Bayern fac scandal! De ce a fost dat penalty, deși mingea nu l-a lovit direct în mână pe Davies
22:49

Diego Maradona, selecționerul: costume stil „Goodfellas”, două ceasuri și o promisiune „nebună”
22:38

Harry Kane a scris istorie în PSG – Bayern! Atacantul englez, bornă unică în istoria UEFA Champions League
22:33

Schimbare istorică în fotbal! Ce se întâmplă la World Cup cu jucătorii care își acoperă gura
Vezi toate știrile
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul” 3 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 4 Radu Drăguşin pleacă în Germania. Şi-a dat acordul pentru un transfer de 20 de milioane de euro! 5 Vestea pe care o așteptau toți fanii Interului! Decizia luată de Procuratură, în scandalul cu arbitraje 6 Transfer de ultimă oră anunțat de Gigi Becali! Pe cine aduce la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic