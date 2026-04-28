Veste uriaşă dată de Radu Miruță pentru Steaua. Ce companii private se implică să ducă echipa în Liga 1

Radu Miruţă vrea să ducă Steaua în Liga 1. El a anunţat că va urma o şedinţă cu mai multe companii din România, care au anunţat că vor să facă parteneriat cu Ministerul Apărării şi să ducă echipa în Liga 1.

“Am pornit selecția competitivă pentru un nou comandant. Știu acum care sunt problemele și aștept ca un nou comandant să mă convingă că are capacitatea de a redresa aceste probleme. Și cel mai important lucru pentru clubul de fotbal, am ridicat bariera care ținea din a face pași pentru a intra în prima ligă. Am invitat companiile private care pot fi interesate să facă un parteneriat cu Ministerul Apărării pentru a se bifa condiția de a se putea promova în prima ligă.

Și mâine, după amiază, este prima ședință pe care o am cu cei care au trimis solicitări de interes către Ministerul Apărării. Sunt vreo 11 companii sau 14, mi-au spus colegii. Au fost programate unele în cursul zilei de mâine, unele în cursul zilei viitoare. Să vedem din perspectivă comercială care este interesul și cât de departe suntem de a ajunge la un punct comun”, a spus Radu Miruță la Euronews România.