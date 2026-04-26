Tigres de Monterrey a învins Mazatlan FC cu 5-1 în campionatul mexican. A fost o sărbătoare cu o notă specială pe EstadioUniversitario, întrucât 40.000 de spectatori au putut să-i aducă un omagiu excepţional favoritului lor francez, Andre-Pierre Gignac.
Gignac nu a marcat, dar a fost sărbătorit ca un erou, în condiţiile în care se apropie cu paşi mari de retragere, la vârsta de 40 de ani.
Scenografie senzaţională pentru Andre-Pierre Gignac din partea fanilor lui Tigres
Atacantul a fost schimbat puţin înainte de ora de joc, dar în minutul 10 a avut parte de o sărbătoare extraordinară într-un stadion decorat în întregime cu efigia sa.
Un imens steag francez în spatele porţii, culorile Mexicului imprimate cu iniţialele „APG” în tribuna laterală şi un tifo care îl reprezenta cu numărul 10 pe spate şi inscripţia „Gracias Gignac”: suporterii au ţinut să-l salute pe marcator, care disputa probabil ultimul său meci cu Tigres, echipă la care s-a alăturat în 2015.
Momento muy especial para la afición Felina. 🏟️👏
🇫🇷🐯 Tremendo homenaje de los aficionados de @TigresOficial a @10APG. 🥹#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J17 | #TIGMAZ pic.twitter.com/RKSLRbBDIM
— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 25, 2026
Andre-Pierre Gignac a devenit, în decursul unui deceniu, o legendă a clubului mexican, cu care a câştigat unsprezece trofee, dintre care cinci campionate naţionale şi o Ligă a Campionilor Concacaf, în 2020.
Sub culorile echipei Tigres, Gignac a disputat 439 de meciuri şi a marcat nu mai puţin de 222 de goluri.
