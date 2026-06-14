“Mereu a fost aşa”. Ce a spus Carlo Ancelotti despre Vinicius, după golul marcat în Brazilia – Maroc 1-1

Carlo Ancelotti a reacţionat, după ce Brazilia a remizat cu Maroc, scor 1-1, în prima etapă a Grupei C, de la Campionatul Mondial. Selecţionerul sud-americanilor l-a lăudat pe Vinicius, după golul marcat în poarta africanilor.

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Starul lui Real Madrid a punctat spectaculos în minutul 32, după ce a primit o pasă în marginea careului de la Bruno Guimaraes.

Carlo Ancelotti l-a lăudat pe Vinicius, după Brazilia – Maroc 1-1

Carlo Ancelotti a subliniat că Vinicius are toate calităţile necesare pentru a avea un Campionat Mondial de vis, în SUA, Mexic şi Canada.

De asemenea, Ancelotti a tras concluziile şi în privinţa jocului prestat de naţionala sa. Selecţionerul italian s-a declarat nemulţumit de evoluţia jucătorilor din prima repriză, însă e convins că totul se va îmbunătăţi pe parcursul turneului final.

“Suntem mulţumiţi de acest rezultat, nu e rău. Vom lupta şi în meciul următor. Nu poţi câştiga Cupa Mondială în primul meci. Debutul, din multe motive, poate să nu fie aşa cum îţi doreşti, dar trebuie să mergem înainte, să ne pregătim bine pentru următorul meci. Obiectivul e să ne calificăm, să trecem de grupe şi să ne îmbunătăţim pe parcurs. Am deplină încredere. Cred că în fotbal, nu poate merge totul perfect. Când se întâmplă, trebuie să primeşti critici constructive. E doar începutul acestui drum.