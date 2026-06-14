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“Mereu a fost aşa”. Ce a spus Carlo Ancelotti despre Vinicius, după golul marcat în Brazilia – Maroc 1-1

Viviana Moraru Publicat: 14 iunie 2026, 5:11

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Mereu a fost aşa. Ce a spus Carlo Ancelotti despre Vinicius, după golul marcat în Brazilia – Maroc 1-1

Carlo Ancelotti, în timpul meciului Brazilia - Maroc 1-1/ Profimedia

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Carlo Ancelotti a reacţionat, după ce Brazilia a remizat cu Maroc, scor 1-1, în prima etapă a Grupei C, de la Campionatul Mondial. Selecţionerul sud-americanilor l-a lăudat pe Vinicius, după golul marcat în poarta africanilor.

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Starul lui Real Madrid a punctat spectaculos în minutul 32, după ce a primit o pasă în marginea careului de la Bruno Guimaraes.

Carlo Ancelotti l-a lăudat pe Vinicius, după Brazilia – Maroc 1-1

Carlo Ancelotti a subliniat că Vinicius are toate calităţile necesare pentru a avea un Campionat Mondial de vis, în SUA, Mexic şi Canada.

De asemenea, Ancelotti a tras concluziile şi în privinţa jocului prestat de naţionala sa. Selecţionerul italian s-a declarat nemulţumit de evoluţia jucătorilor din prima repriză, însă e convins că totul se va îmbunătăţi pe parcursul turneului final.

“Suntem mulţumiţi de acest rezultat, nu e rău. Vom lupta şi în meciul următor. Nu poţi câştiga Cupa Mondială în primul meci. Debutul, din multe motive, poate să nu fie aşa cum îţi doreşti, dar trebuie să mergem înainte, să ne pregătim bine pentru următorul meci. Obiectivul e să ne calificăm, să trecem de grupe şi să ne îmbunătăţim pe parcurs. Am deplină încredere. Cred că în fotbal, nu poate merge totul perfect. Când se întâmplă, trebuie să primeşti critici constructive. E doar începutul acestui drum.

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Nu am jucat bine în prima repriză, dar ne-am îmbunătăţit în a doua. Am avut câteva şanse, trebuie să fim mai precişi. Echipa a luptat până în ultimul minut, dar e destul de clar că trebuie să ne îmbunătăţim.

(N.r. Despre Vinicius) A marcat un gol superb, e mereu un jucător periculos şi are toate calităţile necesare pentru a avea un Campionat Mondial bun.

Trebuie să accepţi criticile când echipa nu joacă bine. Echipa de start a fost aleasă cu grijă, am lucrat la asta. Nu cred că jucătorii titulari sunt cei criticaţi, ci întreaga echipă, care nu a jucat bine în prima repriză”, a declarat Carlo Ancelotti, conform marca.com.

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