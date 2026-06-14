Japonezii nu se joacă şi ameninţă înainte de meciul cu Olanda: “Am venit aici să câştigăm Cupa Mondială”

Japonia are mari ambiţii pentru Cupa Mondială, unde îşi propune să ajungă până în finală, a declarat fundaşul Yukinari Sugawara înaintea meciului de deschidere de duminică împotriva Olandei.

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Yukinari Sugawara: „Am venit aici să câştigăm Cupa Mondială”

„Am venit aici să câştigăm Cupa Mondială. Nu suntem aici ca să ne distrăm. Vrem să intrăm în istorie”, a declarat fundaşul echipei Werder Bremen.

Japonia nu a trecut niciodată de optimile de finală la Cupa Mondială, dar este considerată o outsideră de această dată. A fost prima echipă care s-a calificat şi are şase victorii consecutive, cu cinci meciuri fără gol primit la rând.

Printre succesele sale se numără o primă victorie istorică împotriva Braziliei în toamnă, precum şi o victorie împotriva Angliei la Wembley.

În Japonia, aşteptările legate de „Samuraii Albastri” sunt uriaşe, iar Sugawara a declarat că „trebuie să fim pregătiţi pentru asta; vom lupta pentru asta, pentru ţară, pentru familie, pentru prieteni, pentru toţi japonezii”.