Japonezii nu se joacă şi ameninţă înainte de meciul cu Olanda: “Am venit aici să câştigăm Cupa Mondială”

Japonia are mari ambiţii pentru Cupa Mondială, unde îşi propune să ajungă până în finală, a declarat fundaşul Yukinari Sugawara înaintea meciului de deschidere de duminică împotriva Olandei.
Yukinari Sugawara: „Am venit aici să câştigăm Cupa Mondială”
„Am venit aici să câştigăm Cupa Mondială. Nu suntem aici ca să ne distrăm. Vrem să intrăm în istorie”, a declarat fundaşul echipei Werder Bremen.
Japonia nu a trecut niciodată de optimile de finală la Cupa Mondială, dar este considerată o outsideră de această dată. A fost prima echipă care s-a calificat şi are şase victorii consecutive, cu cinci meciuri fără gol primit la rând.
Printre succesele sale se numără o primă victorie istorică împotriva Braziliei în toamnă, precum şi o victorie împotriva Angliei la Wembley.
În Japonia, aşteptările legate de „Samuraii Albastri” sunt uriaşe, iar Sugawara a declarat că „trebuie să fim pregătiţi pentru asta; vom lupta pentru asta, pentru ţară, pentru familie, pentru prieteni, pentru toţi japonezii”.
Meciul împotriva Olandei, triplă finalistă, este unul dintre cele mai importante meciuri ale primei etape din cele douăsprezece grupe. „Nu există meciuri uşoare la Cupa Mondială, iar Olanda are, de asemenea, o echipă bună. Trebuie să dăm totul, atât fizic, cât şi mental”, a adăugat Sugawara.
Japonia va trebui să se descurce fără influentul său căpitan, Wataru Endo, jucător la Liverpool, care nu şi-a revenit după accidentare. Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) a fost convocat pentru a-l înlocui, iar Ko Itakura (Ajax) va fi căpitanul echipei pe durata turneului. Sugawara a concluzionat că acest lucru nu îi va descuraja, considerând că „la un moment dat, trebuie să rămânem uniţi. Ne antrenăm şi muncim mereu din greu împreună. Aceasta este forţa noastră”.
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