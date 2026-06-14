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Australia – Turcia LIVE VIDEO (07:00). Se anunţă spectacol la Vancouver

Alex Masgras Publicat: 14 iunie 2026, 5:09

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Australia – Turcia LIVE VIDEO (07:00). Se anunţă spectacol la Vancouver

Echipa Turciei / Profimedia

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Meciul dintre Australia şi Turcia va începe la ora 07:00 şi va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida care va avea loc la Vancouver va închide ziua cu numărul 3 de la Cupa Mondială 2026.

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Cele două echipe fac parte din Grupa D de la Cupa Mondială. Cu o zi mai devreme, echipa Statelor Unite ale Americii, una dintre cele trei ţări gazdă ale turneului final, s-a impus în primul meci al acestei grupe, scor 4-1, în faţa Paraguayului.

Australia – Turcia LIVE VIDEO (07:00)

Acesta va fi primul meci oficial dintre cele două ţări, care s-au mai întâlnit de două ori în decurs de câteva zile, în mai 2004, în două partide de pregătire. În ambele dueluri s-a impus Turcia, cu 3-1 şi 1-0.

Pentru Turcia, aceasta este a patra prezenţă la Cupa Mondială şi prima după 24 de ani (1950, 1954, 2002 şi 2026). În 2002, turcii au reuşit o performanţă incredibilă, când au cucerit medalia de bronz. De partea cealaltă, Australia este la a şaptea prezenţă la un turneu final de campionat Mondial. Prima a fost în 1974, iar din 2006 încoace au fost prezenţi la fiecare ediţie de World Cup.

Echipe probabile:

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  • Australia: Ryan – Circati, Souttar, Herrington – Italiano, O’Neill, Irvine, Bos – Volpato, Metcalfe – Toure
    Selecţioner: Tony Popovic
  • Turcia: Cakir – Celik, Kabak, Bardakci, Kadioglu – Calhanoglu, Kokcu – Akturkoglu, Guler, Yilmaz – Gul
    Selecţioner: Vincenzo Montella
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