Haiti – Scoția LIVE VIDEO (04:00, Antena 1 și AntenaPLAY), în Grupa C de la Campionatul Mondial

Haiti – Scoția, duelul din prima etapă a Grupei C de la Campionatul Mondial, va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la ora 04:00. Partida se va disputa la Boston.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Scoția și Haiti împart Grupa C cu Brazilia și Maroc. Acestea se vor înfrunta de la ora 01:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Haiti – Scoția LIVE VIDEO (04:00, Antena 1 și AntenaPLAY)

Haiti a revenit la Campionatul Mondial după o pauză de 52 de ani. La Campionatul Mondial din 1974, Haiti a înregistrat înfrângeri pe linie, încasând în total 14 goluri, în trei meciuri disputate.

Haiti și-a asigurat prezența la Mondial după meciurile de baraj din noiembrie 2025. „Grenadierii” le-au învins pe Costa Rica, scor 1-0, și pe Nicaragua, scor 2-0. Înaintea turneului final din această vară, Haiti a disputat trei meciuri amicale, cu Tunisia (0-1), Islanda (1-1) și Noua Zeelandă (4-0).

Scoția, de cealaltă parte, bifează a noua prezență la Campionatul Mondial. Ultima dată, scoțienii au participat la turneul final mondial în 1998, clasându-se pe ultimul loc în grupa din care au mai făcut parte și Brazilia și Maroc.