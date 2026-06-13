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Haiti – Scoția LIVE VIDEO (04:00, Antena 1 și AntenaPLAY), în Grupa C de la Campionatul Mondial

Viviana Moraru Publicat: 13 iunie 2026, 14:46

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Haiti – Scoția LIVE VIDEO (04:00, Antena 1 și AntenaPLAY), în Grupa C de la Campionatul Mondial

Scott McTominay și Andy Robertson/ Profimedia

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Haiti – Scoția, duelul din prima etapă a Grupei C de la Campionatul Mondial, va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la ora 04:00. Partida se va disputa la Boston.

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Scoția și Haiti împart Grupa C cu Brazilia și Maroc. Acestea se vor înfrunta de la ora 01:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Haiti – Scoția LIVE VIDEO (04:00, Antena 1 și AntenaPLAY)

Haiti a revenit la Campionatul Mondial după o pauză de 52 de ani. La Campionatul Mondial din 1974, Haiti a înregistrat înfrângeri pe linie, încasând în total 14 goluri, în trei meciuri disputate.

Haiti și-a asigurat prezența la Mondial după meciurile de baraj din noiembrie 2025. „Grenadierii” le-au învins pe Costa Rica, scor 1-0, și pe Nicaragua, scor 2-0. Înaintea turneului final din această vară, Haiti a disputat trei meciuri amicale, cu Tunisia (0-1), Islanda (1-1) și Noua Zeelandă (4-0).

Scoția, de cealaltă parte, bifează a noua prezență la Campionatul Mondial. Ultima dată, scoțienii au participat la turneul final mondial în 1998, clasându-se pe ultimul loc în grupa din care au mai făcut parte și Brazilia și Maroc.

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Scoția, supranumită și „Armata Tartan”, s-a calificat la Mondial după ce în ultimul meci al grupei preliminare au învins dramatic Danemarca, scor 4-2. Kieran Tierney și Kenny McLean au marcat în prelungirile meciului.

Înaintea participării la Campionatul Mondial, Scoția a disputat două partide amicale. Naționala lui Steve Clarke le-a învins pe Curaçao (4-1) și pe Bolivia (4-0).

Echipele probabile:

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  • Haiti: Placide – Arcus, Ade, Delcroix, Experience – Deedson, Bellegarde, Jean Jacques, Providence – Pierrot, Isidor.
  • Scoția: Gunn – Hickey, Hanley, Hendry, Robertson – Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn – Shankland, Adams.

Lot Haiti CM 2026

  • Portari: Johny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (Cosmos Koblenz)
  • Fundași: Ricardo Ade (LDU Quito), Carlens Arcus (Angers), Martin Experience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (Gent), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys)
  • Mijlocași: Leverton Pierre (Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Carl Sainte (El Paso Locomotive FC), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), Woodensky Pierre (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov)
  • Atacanți: Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Derrick Etienne Jr. (Toronto FC), Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Yassin Fortune (Vizela), Wilson Isidor (Sunderland), Lenny Joseph (Ferencvaros)
  • Selecţioner: Sebastien Migne

Lot Scoția CM 2026

  • Portari: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers).
  • Fundași: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).
  • Mijlocași: Ryan Christie (Bournemouth), Finlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli).
  • Atacanți: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)
  • Selecţioner: Steve Clarke
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