Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu, veşti excelente! Şefii lui Inter s-au înţeles pentru primul transfer al noului sezon

Cristi Chivu, veşti excelente! Şefii lui Inter s-au înţeles pentru primul transfer al noului sezon

Mihai Alecu Publicat: 24 mai 2026, 8:41

Comentarii
Cristi Chivu, veşti excelente! Şefii lui Inter s-au înţeles pentru primul transfer al noului sezon

Inter insistă pentru transferul lui Oumar Solet. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cristi Chivu a început deja treaba pentru sezonul viitor şi are un nume important din campionatul Italiei pe lista de transferuri. Tehnicianul român caută întăriri în toate compartimentele, în condiţiile în care s-a discutat intens despre nevoia de sânge proaspăt pentru gruparea nerazzurrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter îl vrea pe Oumar Solet, fundaşul de la Udinese

Una dintre primele ţinte pe care le are Inter este Oumar Solet, fundaşul central al celor de la Udinese, care a reuşit să impresioneze în Serie A după ce a semnat din postura de fotbalist liber de contract. Discuţiile despre transfer s-au intensificat în ultimele ore şi formaţia lui Cristi Chivu încearcă să găsească formula ideală pentru a-l lua.

Cei de la Udinese vor 25 de milioane de euro pentru transfer, însă Inter ar dori un împrumut cu obligaţie de cumpărare la finalul sezonului viitor. De asemenea, presa din peninsulă notează că există un acord cu fotbalistul în privinţa contractului. Solet ar urma să semneze pentru următorii 5 ani şi să aibă un salariu de aproximativ 2,5 milioane de euro pe sezon.

Interesant este că Solet era transferat de cei de la RB Salzburg în 2020, de la Lyon, însă austriecii au fost nemulţumiţi de progresul arătat de jucător şi l-au pus pe liber în vara anului 2024. Jucătorul din Hexagon a stat jumătate de sezon fără angajament, după care din ianuarie 2025 este la Udinese, având o creştere remarcabilă în timpul acesta petrecut la formaţia de pe Stadio Friuli.

Jucătorii care sunt gata de plecare de la Inter

S-a vorbit foarte mult despre fotbaliştii care nu mai sunt în planurile lui Cristi Chivu pentru stagiunea viitoare, iar presa din Italia a prezentat câteva nume. Primul jucător care nu va mai continua la Milano este Francesco Acerbi, care la 38 de ani nu mai este o soluţie viabilă. De asemenea, nici Stefan de Vrij nu va mai fi păstrat şi trebuie să-şi caute o echipă nouă.

Reclamă
Reclamă

Astfel, pentru Inter nevoia aducerii unui fundaş central, minim, este acută, mai ales în contextul în care se ştie foarte bine că tehnicianul român a continuat să folosească sistemul cu 5 apărători pe care Simone Inzaghi l-a implementat.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul "Fjord", regizat de Cristian Mungiu, a câştigat trofeul Palme d'Or la Cannes 2026. Reacția regizorului
Observator
Filmul "Fjord", regizat de Cristian Mungiu, a câştigat trofeul Palme d'Or la Cannes 2026. Reacția regizorului
De ce pleacă, de fapt, Guardiola de la Manchester City. „Se poate ajunge chiar la o retrogradare, e un vizionar”
Fanatik.ro
De ce pleacă, de fapt, Guardiola de la Manchester City. „Se poate ajunge chiar la o retrogradare, e un vizionar”
8:39

VIDEOLouis Munteanu, gol într-un “thriller” jucat de echipa sa în MLS. Trei reușite după minutul 85
8:17

Revenire importantă la Dinamo pentru barajul cu FCSB / FC Botoșani. Anunțul lui Andrei Nicolescu
0:22

Russell, gata de o nouă luptă cu Antonelli după ce a obținut pole-ul pentru cursa din Canada: “Știm ce avem de făcut”
0:09

Daniel Pancu, dezvăluire şocantă! Cine a încercat să-i impună jucători în echipa de start: “Domnul r***t, el m-a sunat!”
0:00

VIDEOGeorge Russell va pleca din pole-position în Marele Premiu al Canadei. Cursa e duminică (LIVE VIDEO, 23:00)
0:00

Daniel Pancu, atac furibund la Varga şi Mureşan: “Dacă m-aş apuca eu să vorbesc, ferească Dumnezeu!” E aproape de Rapid!
Vezi toate știrile
1 UPDATEJucătorul lui Dinamo a negat informațiile privind plecarea sa după meciul cu “U” Cluj: “Nimic adevărat” 2 Şi-a anunţat retragerea din fotbal după barajul Chindia – Farul 3 Ioan Varga a făcut anunţul despre Edi Iordănescu la CFR Cluj la miezul nopţii 4 Daniel Pancu s-a înțeles cu Rapid! Toate detaliile mutării după două ore de negocieri cu Dan Șucu 5 Acţionari noi pentru Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a dezvăluit totul: “Oameni cu decenţă” 6 Gigi Becali l-a sunat pe MM Stoica şi i-a decis soarta jucătorului de la FCSB: “I-am spus!”
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”