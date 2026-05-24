Cristi Chivu, veşti excelente! Şefii lui Inter s-au înţeles pentru primul transfer al noului sezon

Cristi Chivu a început deja treaba pentru sezonul viitor şi are un nume important din campionatul Italiei pe lista de transferuri. Tehnicianul român caută întăriri în toate compartimentele, în condiţiile în care s-a discutat intens despre nevoia de sânge proaspăt pentru gruparea nerazzurrilor.

Inter îl vrea pe Oumar Solet, fundaşul de la Udinese

Una dintre primele ţinte pe care le are Inter este Oumar Solet, fundaşul central al celor de la Udinese, care a reuşit să impresioneze în Serie A după ce a semnat din postura de fotbalist liber de contract. Discuţiile despre transfer s-au intensificat în ultimele ore şi formaţia lui Cristi Chivu încearcă să găsească formula ideală pentru a-l lua.

Cei de la Udinese vor 25 de milioane de euro pentru transfer, însă Inter ar dori un împrumut cu obligaţie de cumpărare la finalul sezonului viitor. De asemenea, presa din peninsulă notează că există un acord cu fotbalistul în privinţa contractului. Solet ar urma să semneze pentru următorii 5 ani şi să aibă un salariu de aproximativ 2,5 milioane de euro pe sezon.

Interesant este că Solet era transferat de cei de la RB Salzburg în 2020, de la Lyon, însă austriecii au fost nemulţumiţi de progresul arătat de jucător şi l-au pus pe liber în vara anului 2024. Jucătorul din Hexagon a stat jumătate de sezon fără angajament, după care din ianuarie 2025 este la Udinese, având o creştere remarcabilă în timpul acesta petrecut la formaţia de pe Stadio Friuli.

Jucătorii care sunt gata de plecare de la Inter

S-a vorbit foarte mult despre fotbaliştii care nu mai sunt în planurile lui Cristi Chivu pentru stagiunea viitoare, iar presa din Italia a prezentat câteva nume. Primul jucător care nu va mai continua la Milano este Francesco Acerbi, care la 38 de ani nu mai este o soluţie viabilă. De asemenea, nici Stefan de Vrij nu va mai fi păstrat şi trebuie să-şi caute o echipă nouă.