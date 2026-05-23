Bologna – Inter 3-3. Cristi Chivu a “tras cortina” peste un sezon de vis

Min. 23 – Federico Dimarco a înscris!

A început partida.

Echipele de start:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski – Mario, Heggem, Lucumi, Miranda – Freuler, Pobega – Bernardeschi, Ferguson, Rowe – Castro;

Inter (3-5-2): Martinez – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Henrique, Barelloa, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco – Esposito, Martinez

Bologna vine la partida de pe teren propriu după o victorie contra Atalantei, scor 1-0. În ciuda rezultatului contra formației de pe ultimul loc care asigură accesul spre o cupă europeană, poziția a opta, echipa antrenată de Vincenzo Italiano nu mai are șanse nici la accederea în Conference League, fiind sigură că va termina sezonul pe 9.

De cealaltă parte, Interul lui Chivu vine după remiza înregistrată în weekend cu Hellas Verona, la capătul căreia antrenorul român au sărbătorit titlul cu numărul 21 și Cupa Italiei câștigată contra lui Lazio. În caz de victorie, “nerazzurrii” termină campionatul cu 89 de puncte, la opt distanță de cea mai bună performanță a clubului înregistrată în 2007.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în semifinala Supercupei Italiei din decembrie, când trupa “rossoblu” a câștigat la loviturile de departajare. În primul meci din campionat, Inter a câștigat cu 3-1.