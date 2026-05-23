Bologna – Inter 3-3. Cristi Chivu a “tras cortina” peste un sezon de vis

Andrei Nicolae Publicat: 23 mai 2026, 20:50

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Bologna și Inter s-au întâlnit în ultima etapă din Serie A într-o partidă fără miză pentru niciuna dintre formații şi care s-a încgeiat la egalitate, 3-3. Meciul a fost unul fără miză pentru “nerazzurri”, care erau deja campioni și cu Cupa Italiei în vitrină.

Partida de pe Renatto Dall’Ara dintre Inter și Bologna a fost transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Bologna – Inter 3-3

Final de partidă.

Min. 86 – Este 3-3! Andy Diouf restabileşte egalitatea!

Min. 64 Gol Inter. Înscrie Esposito!
Min. 48 Este 3-1 pentru Bologna după un autogol al lui Zielinski!

A început repriza secundă.

Finalul primei reprize!

Min. 42 Pobega înscrie pentru Bologna!

Min. 25 Bernardeschi restabileşte egalitatea.

Min. 23 – Federico Dimarco a înscris!

A început partida.

Echipele de start:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski – Mario, Heggem, Lucumi, Miranda – Freuler, Pobega – Bernardeschi, Ferguson, Rowe – Castro;

Inter (3-5-2): Martinez – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Henrique, Barelloa, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco – Esposito, Martinez

Bologna vine la partida de pe teren propriu după o victorie contra Atalantei, scor 1-0. În ciuda rezultatului contra formației de pe ultimul loc care asigură accesul spre o cupă europeană, poziția a opta, echipa antrenată de Vincenzo Italiano nu mai are șanse nici la accederea în Conference League, fiind sigură că va termina sezonul pe 9.

De cealaltă parte, Interul lui Chivu vine după remiza înregistrată în weekend cu Hellas Verona, la capătul căreia antrenorul român au sărbătorit titlul cu numărul 21 și Cupa Italiei câștigată contra lui Lazio. În caz de victorie, “nerazzurrii” termină campionatul cu 89 de puncte, la opt distanță de cea mai bună performanță a clubului înregistrată în 2007.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în semifinala Supercupei Italiei din decembrie, când trupa “rossoblu” a câștigat la loviturile de departajare. În primul meci din campionat, Inter a câștigat cu 3-1.

