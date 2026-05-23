Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu, reacție fabuloasă la final de sezon cu Inter. Răspunsul dat la întrebarea: “Cu cine ții la Mondial?”

Cristi Chivu, reacție fabuloasă la final de sezon cu Inter. Răspunsul dat la întrebarea: “Cu cine ții la Mondial?”

Andrei Nicolae Publicat: 23 mai 2026, 22:36

Comentarii
Cristi Chivu, reacție fabuloasă la final de sezon cu Inter. Răspunsul dat la întrebarea: Cu cine ții la Mondial?

Cristi Chivu, la parada de titlu a lui Inter / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cristi Chivu a vorbit pentru prima dată în fața jurnaliștilor în acest sezon, după ce Inter a remizat cu Bologna în deplasare în ultima etapă din Serie A, scor 3-3. Antrenorul român a fost întrebat pe cine va susține la Cupa Mondială, moment în care acesta a oferit un răspuns genial: “Cu familia mea”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bologna și Inter au încheiat la egalitate în ultima rundă din Serie A, scor 3-3, la capătul unei partide fără miză pentru niciuna dintre echipele implicate. Formația lui Chivu, câștigătoare de Scudetto și de Coppa Italia, a întâlnit o trupă “rossoblu” care nu a reușit să se califice în cupele europene în acest sezon.

Chivu, declarația serii după Bologna – Inter

După meciul în care “nerazzurrii” au condus cu 1-0, după care au revenit de la 1-3, jurnaliștii au vrut să afle de la Cristi Chivu cu cine va ține la Cupa Mondială, ținând cont că nici România, nici Italia, țara în care e stabilit de foarte mult timp, nu vor participa. Antrenorul de 45 de ani a oferit un răspuns genial și a mărturisit că va ține “cu familia sa”, vorbind despre cum nu a avut în ultimele 15 luni foarte mult timp de petrecut cu soția și fetele sale.

(n.r. Cu cine ții la Cupa Mondială?) Cu familia mea, care merită o lună și câteva zile din timpul meu. Am fost într-un vârtej timp de un an și trei luni, de la Parma la Inter, fără să am timp să mă bucur alături de familia mea.

Soția mea și copii sunt prioritățile în această vară. Va trebui să mă forțez ca să mă opresc, după ce am consumat atât de multă energie pentru a atinge aceste obiective. Voi încerca să nu fiu lipit de telefon, dacă pot“, a spus antrenorul român, potrivt fcinternews.it.

Reclamă
Reclamă

Ce a spus Chivu despre prestația elevilor săi după Bologna – Inter 3-3

În ceea ce privește partida de pe Renato Dall’Ara în care românul și-a permis să introducă și câțiva jucători din academie, Chivu s-a arătat mulțumit de modul în care elevii săi au evoluat.

Mereu trebuie să onorezi emblema, iar băieții și-au arătat cea mai bună formă pe teren azi, s-au dedicat grupului. Rezervele și-au arătat calitățile, având o contribuție excelentă la meci. Sunt fericit pentru Cocchi, Topalovic și Diouf, dar și pentru Pio, care a ajuns la 10 goluri (n.r. în toate competițiile).

Cu toții sunt jucători buni care merită să joace la Inter. Tinerii jucătorii trebuie să crească, dar le-am oferit o mostră din nivelul de Serie A. Nu e un campionat ușor“, a mai spus Chivu.

Măsuri draconice de securitate în Bucureşti. Fanii lui Max Korzh se bucură: "Trebuie cineva să ne controleze"Măsuri draconice de securitate în Bucureşti. Fanii lui Max Korzh se bucură: "Trebuie cineva să ne controleze"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul "Fjord", regizat de Cristian Mungiu, a câştigat trofeul Palme d'Or la Cannes 2026. Reacția regizorului
Observator
Filmul "Fjord", regizat de Cristian Mungiu, a câştigat trofeul Palme d'Or la Cannes 2026. Reacția regizorului
Cum a ratat Nicușor Bancu transferul la Feyenoord și PAOK: “Am refuzat 2 milioane euro pentru binele Universității Craiova”
Fanatik.ro
Cum a ratat Nicușor Bancu transferul la Feyenoord și PAOK: “Am refuzat 2 milioane euro pentru binele Universității Craiova”
0:22 24 mai

Russell, gata de o nouă luptă cu Antonelli după ce a obținut pole-ul pentru cursa din Canada: “Știm ce avem de făcut”
0:09 24 mai

Daniel Pancu, dezvăluire şocantă! Cine a încercat să-i impună jucători în echipa de start: “Domnul r***t, el m-a sunat!”
0:00 24 mai

VIDEOGeorge Russell va pleca din pole-position în Marele Premiu al Canadei. Cursa e duminică (LIVE VIDEO, 23:00)
0:00 24 mai

Daniel Pancu, atac furibund la Varga şi Mureşan: “Dacă m-aş apuca eu să vorbesc, ferească Dumnezeu!” E aproape de Rapid!
23:44

VIDEONorvegia – Suedia 3-2, la Campionatul Mondial de Hochei. Victorie fabuloasă în derby-ul nordic
23:43

Bayern Munchen a “demolat-o” pe Stuttgart și a câștigat Cupa Germaniei. Harry Kane, în istorie
Vezi toate știrile
1 UPDATEJucătorul lui Dinamo a negat informațiile privind plecarea sa după meciul cu “U” Cluj: “Nimic adevărat” 2 Şi-a anunţat retragerea din fotbal după barajul Chindia – Farul 3 Ioan Varga a făcut anunţul despre Edi Iordănescu la CFR Cluj la miezul nopţii 4 Daniel Pancu s-a înțeles cu Rapid! Toate detaliile mutării după două ore de negocieri cu Dan Șucu 5 Acţionari noi pentru Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a dezvăluit totul: “Oameni cu decenţă” 6 Gigi Becali l-a sunat pe MM Stoica şi i-a decis soarta jucătorului de la FCSB: “I-am spus!”
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”