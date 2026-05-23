Cristi Chivu, reacție fabuloasă la final de sezon cu Inter. Răspunsul dat la întrebarea: “Cu cine ții la Mondial?”

Cristi Chivu a vorbit pentru prima dată în fața jurnaliștilor în acest sezon, după ce Inter a remizat cu Bologna în deplasare în ultima etapă din Serie A, scor 3-3. Antrenorul român a fost întrebat pe cine va susține la Cupa Mondială, moment în care acesta a oferit un răspuns genial: “Cu familia mea”.

Bologna și Inter au încheiat la egalitate în ultima rundă din Serie A, scor 3-3, la capătul unei partide fără miză pentru niciuna dintre echipele implicate. Formația lui Chivu, câștigătoare de Scudetto și de Coppa Italia, a întâlnit o trupă “rossoblu” care nu a reușit să se califice în cupele europene în acest sezon.

Chivu, declarația serii după Bologna – Inter

După meciul în care “nerazzurrii” au condus cu 1-0, după care au revenit de la 1-3, jurnaliștii au vrut să afle de la Cristi Chivu cu cine va ține la Cupa Mondială, ținând cont că nici România, nici Italia, țara în care e stabilit de foarte mult timp, nu vor participa. Antrenorul de 45 de ani a oferit un răspuns genial și a mărturisit că va ține “cu familia sa”, vorbind despre cum nu a avut în ultimele 15 luni foarte mult timp de petrecut cu soția și fetele sale.

“(n.r. Cu cine ții la Cupa Mondială?) Cu familia mea, care merită o lună și câteva zile din timpul meu. Am fost într-un vârtej timp de un an și trei luni, de la Parma la Inter, fără să am timp să mă bucur alături de familia mea.

Soția mea și copii sunt prioritățile în această vară. Va trebui să mă forțez ca să mă opresc, după ce am consumat atât de multă energie pentru a atinge aceste obiective. Voi încerca să nu fiu lipit de telefon, dacă pot“, a spus antrenorul român, potrivt fcinternews.it.