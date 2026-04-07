„Și-a dedicat viața fotbalului”. Gică Popescu, mesaj tulburător după ce Mircea Lucescu a murit

Viviana Moraru Publicat: 7 aprilie 2026, 22:02

Mircea Lucescu, în timpul unui meci/ Profimedia

Gică Popescu a oferit o primă reacție, după ce Mircea Lucescu a murit. „Il Luce” s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după ce s-a confruntat cu mari probleme la inimă.

Mircea Lucescu a iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viaţa până în ultimul minut, a scris fostul căpitan al naţionalei Gică Popescu, într-un mesaj postat pe Facebook după decesul legendarului antrenor

A iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viaţa până în ultimul minut. O pierdere uriaşă pentru tot sportul românesc; pentru noi, cei care am avut şansa să-i fim jucători, dar şi pentru generaţiile întregi de suporteri care s-au bucurat de performanţele unei cariere unice în istorie. Rămas bun, Nea Mircea”, a scris Gică Popescu.

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a murit, marţi, la 80 de ani, la Spitalul Universitar.

Ultimul meci condus de Mircea Lucescu a fost cel al naţionalei României cu Turcia, la 26 martie, în barajul pentru Cupa Mondială din 2026.

Lucescu era internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.

În cursul dimineţii de vineri, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, fiind supus unei angioplastii primare.

După intervenţie, starea lui Mircea Lucescu era stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate, el rămânând internat în cadrul Secţiei de Cardiologie. Ulterior, reprezentanţii unităţii sanitare au anunţat că ”pacientul este stabil, conştient şi cooperant cu personalul medical”.

Sâmbătă, medicii spuneau că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. Mircea Lucescu a mai fost internat o dată în acest an, timp de câteva zile în ianuarie şi februarie, din cauza unei infecţii subcutanate. A fost spitalizat la Bucureşti, iar apoi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.

1 UPDATEMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer 2 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 3 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 4 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 5 Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani 6 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională
