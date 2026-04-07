„Și-a dedicat viața fotbalului”. Gică Popescu, mesaj tulburător după ce Mircea Lucescu a murit

Gică Popescu a oferit o primă reacție, după ce Mircea Lucescu a murit. „Il Luce” s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după ce s-a confruntat cu mari probleme la inimă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viaţa până în ultimul minut, a scris fostul căpitan al naţionalei Gică Popescu, într-un mesaj postat pe Facebook după decesul legendarului antrenor

”A iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viaţa până în ultimul minut. O pierdere uriaşă pentru tot sportul românesc; pentru noi, cei care am avut şansa să-i fim jucători, dar şi pentru generaţiile întregi de suporteri care s-au bucurat de performanţele unei cariere unice în istorie. Rămas bun, Nea Mircea”, a scris Gică Popescu.

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a murit, marţi, la 80 de ani, la Spitalul Universitar.

Ultimul meci condus de Mircea Lucescu a fost cel al naţionalei României cu Turcia, la 26 martie, în barajul pentru Cupa Mondială din 2026.