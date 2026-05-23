Momente emoţionante la Craiova. Jucătorii Universităţii au devenit cetățeni de onoare. Mogoş a plâns!

A fost o zi specială pentru Universitatea Craiova și pentru oamenii care au readus gloria în Bănie. După un sezon istoric, în care oltenii au reușit eventul, cucerind atât Cupa României, cât și titlul din Liga 1, jucătorii și staff-ul echipei au fost premiați la Primăria Craiova și au primit titlul de cetățeni de onoare ai orașului.
La Primăria Craiova și-a făcut apariția și antrenorul Filipe Coelho, care a sosit însoțit de cele două trofee cucerite în actuala stagiune: Cupa României și titlul de campioană. În total, 24 de jucători din lotul Universității Craiova au fost incluși pe lista celor premiați, criteriul fiind participarea în cel puțin 10% dintre meciurile echipei din acest sezon. De asemenea, și membrii staff-ului tehnic au fost recompensați pentru contribuția la performanța istorică. Un moment emoţionant s-a întâmplat după ce Mogoş a primit distincţia: emoţionat el a plâns.
„Este o onoare pentru mine să primesc acest premiu. Îi mulțumesc doamnei primar, dar și colegilor mei, care m-au ajutat să-mi ating acest obiectiv și să fiu aici după 12 ani, perioadă în care nu reușisem acest lucru.
Le mulțumesc și oamenilor din club, pentru că fiecare a contribuit la acest succes, și bineînțeles tuturor suporterilor, care au fost alături de noi și au făcut posibil acest eveniment. Sunt foarte mândru că fac parte din acest club”, a declarat Bancu, care a venit la ceremonie şi cu părul vopsit albastru.
Şi Oluguţa Vasilescu a ţinut să le mulţumească jucătorilor Universităţii Craiova.
„Acum câteva zile am primit vizita unei grupe de grădiniță în Primărie. I-am întrebat ce vor să se facă când vor fi mari, iar toți au răspuns fotbaliști. La vârsta de 5 ani, copiii nu știu să mintă, nici să se prefacă. Ei, pur și simplu, au arătat sentimentul pe care îl are un oraș întreg în aceste zile, de mândrie.
Sigur că dumneavoastră i-ați inspirat ca să își dorească să ajungă și ei campioni, însă și noi va trebui să facem un lucru pe care nu l-am făcut în ultimii mulți ani de zile și, anume, să susținem această echipă măcar la faza de cea mai tânără generație care să asigure viitorul fotbalistic al României. Să facem investiție în centrele de copii și juniori.
La final aș vrea să vă spun că deveniți cetățenii unui oraș care depune multă patimă în fotbal. Cu aceeași pasiune cu care vă aclamă, dacă nu veți avea rezultate, vă va sancționa. Sper să nu uitați acest lucru și să ne aduceți în continuare foarte multe bucurii pe viitor. Acest oraș merită și are nevoie să aibă echipă campioană”, a declarat şi Lia Olguța Vasilescu.
