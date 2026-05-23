Momente emoţionante la Craiova. Jucătorii Universităţii au devenit cetățeni de onoare. Mogoş a plâns!

A fost o zi specială pentru Universitatea Craiova și pentru oamenii care au readus gloria în Bănie. După un sezon istoric, în care oltenii au reușit eventul, cucerind atât Cupa României, cât și titlul din Liga 1, jucătorii și staff-ul echipei au fost premiați la Primăria Craiova și au primit titlul de cetățeni de onoare ai orașului.

La Primăria Craiova și-a făcut apariția și antrenorul Filipe Coelho, care a sosit însoțit de cele două trofee cucerite în actuala stagiune: Cupa României și titlul de campioană. În total, 24 de jucători din lotul Universității Craiova au fost incluși pe lista celor premiați, criteriul fiind participarea în cel puțin 10% dintre meciurile echipei din acest sezon. De asemenea, și membrii staff-ului tehnic au fost recompensați pentru contribuția la performanța istorică. Un moment emoţionant s-a întâmplat după ce Mogoş a primit distincţia: emoţionat el a plâns.

„Este o onoare pentru mine să primesc acest premiu. Îi mulțumesc doamnei primar, dar și colegilor mei, care m-au ajutat să-mi ating acest obiectiv și să fiu aici după 12 ani, perioadă în care nu reușisem acest lucru.

Le mulțumesc și oamenilor din club, pentru că fiecare a contribuit la acest succes, și bineînțeles tuturor suporterilor, care au fost alături de noi și au făcut posibil acest eveniment. Sunt foarte mândru că fac parte din acest club”, a declarat Bancu, care a venit la ceremonie şi cu părul vopsit albastru.

Şi Oluguţa Vasilescu a ţinut să le mulţumească jucătorilor Universităţii Craiova.