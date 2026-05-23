Gigi Becali l-a sunat pe MM Stoica şi i-a decis soarta jucătorului de la FCSB: “I-am spus!”

Gigi Becali a recunoscut că vrea să facă mai multe modificări în lot pentru a se lupta la titlu în sezonul viitor. La FCSB ar urma însă să rămână un jucător care părea că nu mai are viitor la echipa bucureşteană.
Ofri Arad ar putea continua la FCSB şi din sezonul viitor
Ofri Arad, transferat în iarnă de cei de la FCSB pentru a-l înlocui pe Adrian Şut, fotbalist cedat celor de la Al-Ain în schimbul a 1,4 milioane de euro, ar putea să continue la formaţia bucureşteană şi din sezonul viitor, asta chiar dacă nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor, în principal din cauza problemelor de natură medicală.
Totuşi, acesta a fost titularizat în partida jucată de trupa roş-albastră, la Hermannstadt, şi evoluţia sa a fost apreciată de patronul grupării, Gigi Becali. Omul de afaceri ar fi decis acum să-l păstreze pe fotbalistul din Israel, asta în ciuda faptului că a spus public de intenţia de a-l lăsa să plece.
“Ofri Arad e genul de jucător care îmi place mie, joacă rapid și în față. I-am spus lui Meme, l-am sunat, că va fi încercat când va începe noul campionat”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.
Impresarul lui Ofri Arad, supărat pe situaţia jucătorului
Omul care se ocupă de destinele lui Ofri Arad a vorbit despre situaţia în care se află jucătorul, asta după ce acesta a evoluat doar în 5 meciuri la formaţia bucureşteană.
“Situația lui Ofri Arad este neplăcută. Așa cum arată situația acum, el își va termina aventura la Steaua București (n.r. FCSB). Transferul a fost unul bun, contractul a fost excelent. Încercăm să vorbim mai puțin despre această problemă, vom decide la sfârșitul sezonului ce urmează.
Nu e plăcut ca la fiecare 15 minute să apară o nouă știre în România. Asta e. Nu e ușor pentru el, au fost o mulțime de oferte după perioada petrecută la Kairat”, a spus Gilad Katsav pentru presa din Israel.
Dennis Politic, printre jucătorii care ar putea pleca
Gigi Becali a anunţat că urmează o curăţenie în lotul celor de la FCSB şi a dat exemplu de transfer nereuşit când a vorbit de Dennis Politic, jucător luat de la Dinamo în vară, când trupa alb-roşie a primit un milion de euro, plus Alexandru Musi.
“Va fi curățenie mare anul ăsta la FCSB. Cineva spunea că n-am investit. Cum n-am investit, mă? M-a costat aproape două milioane de euro Politic. Dacă Dinamo a avut inteligență și eu n-am avut, am luat-o în freză!
Nu m-au păcălit? N-am fost păcălit? Eu mă bucuram că iau căpitanul lor, dar ei, în gândul lor, spuneau: ‘Băi, fraiere, îl iei pe căpitan, dar nu e chiar căpitan'”, a spus Gigi Becali.
- Siyabonga Ngezana a făcut lumină, după ce a ratat convocarea la Cupa Mondială: “Respect foarte mult clubul meu”
- Acţionari noi pentru Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a dezvăluit totul: “Oameni cu decenţă”
- Delegaţia din Congo trebuie să se izoleze 21 de zile înainte de Cupa Mondială 2026! Anunţul făcut de Casa Albă
- Jucătorul lui Arsenal, chemat de Thomas Tuchel pentru Cupa Mondială după anunţul lotului final!
- Nicuşor Bancu s-a vopsit, după eventul cu Universitatea Craiova! Oltenii devin cetăţeni de onoare ai oraşului