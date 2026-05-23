Gigi Becali l-a sunat pe MM Stoica şi i-a decis soarta jucătorului de la FCSB: “I-am spus!”

Gigi Becali a recunoscut că vrea să facă mai multe modificări în lot pentru a se lupta la titlu în sezonul viitor. La FCSB ar urma însă să rămână un jucător care părea că nu mai are viitor la echipa bucureşteană.

Ofri Arad ar putea continua la FCSB şi din sezonul viitor

Ofri Arad, transferat în iarnă de cei de la FCSB pentru a-l înlocui pe Adrian Şut, fotbalist cedat celor de la Al-Ain în schimbul a 1,4 milioane de euro, ar putea să continue la formaţia bucureşteană şi din sezonul viitor, asta chiar dacă nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor, în principal din cauza problemelor de natură medicală.

Totuşi, acesta a fost titularizat în partida jucată de trupa roş-albastră, la Hermannstadt, şi evoluţia sa a fost apreciată de patronul grupării, Gigi Becali. Omul de afaceri ar fi decis acum să-l păstreze pe fotbalistul din Israel, asta în ciuda faptului că a spus public de intenţia de a-l lăsa să plece.

“Ofri Arad e genul de jucător care îmi place mie, joacă rapid și în față. I-am spus lui Meme, l-am sunat, că va fi încercat când va începe noul campionat”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Impresarul lui Ofri Arad, supărat pe situaţia jucătorului

Omul care se ocupă de destinele lui Ofri Arad a vorbit despre situaţia în care se află jucătorul, asta după ce acesta a evoluat doar în 5 meciuri la formaţia bucureşteană.