Sir David Beckham, primul miliardar britanic din lumea sportului! Cum arată topul cu Hamilton, Kane și Fury

Sunday Times Rich List a publicat lista celor mai bogați oameni din Marea Britanie în 2026, iar unul dintre capitole este legat de oameni din lumea sportului. Iar acolo, pe primul loc, este Sir David Beckham, cel care a trecut de pragul de 1 miliard de lire sterline avere!

Alături de soția lui, Victoria, familia Beckham a ajuns la 1,18 miliarde de lire avere, adică aproximativ 1,6 miliarde de dolari.

Cine mai este în top?

Beckham este și patronul clubului cel mai bine evaluat din MLS, Inter Miami, a cărui valoare este estimată la 1,45 miliarde de dolari. De asemenea, Beckham câștigă enorm din contractele de sponsorizare cu branduri ca Adidas sau Hugo Boss. Iar Victoria Beckham generează și ea sume importante din brandul său de fashion.

Alături de Beckham în clasament sunt și Barry și Eddie Hearn, cei care au împreună o avere de 1 miliard de lire, din lumea boxului. Eddie Hearn este promotorul lui Anthony Joshua, cel care se află pe locul 8 în clasament cu o avere de 240 de milioane de lire, peste Tyson Fury, locul 9, cu 162 de milioane de lire. Cei doi urmează să intre în ring într-un meci uriaș pentru UK.

Sir Lewis Hamilton este pe locul 5 în clasament cu avere de 435 de milioane de lire, iar Harry Kane este la egalitate pe locul 10 cu Sir Andy Murray, cu avere de 110 milioane de lire.