Decizia anunţată de fanii “câinilor”, după ce s-au revoltat din cauza noii sigle şi nu au intrat la meci!

Ultraşii lui Dinamo au anunţat că nu revin încă în tribune, după ce au rămas în afara stadionului la meciul câştigat de “câini”, dramatic, cu FC Argeş, cu 2-1. Boateng a înscris în prelungiri golul victoriei lui Dinamo.
Dinamo joacă sâmbătă, acasă, cu CFR Cluj, de la ora 21:00. Este ultima şansă pentru Dinamo de a prinde locul de Conference League fără baraj. Dinamo are neapărat nevoie de victorie în ultimele două etape ale play-off-ului, cu CFR şi U Cluj, fiind necesar şi ca echipa lui Pancu să nu câştige în ultima etapă, acasă, cu FC Argeş.
Ultraşii lui Dinamo nu vor fi în tribune nici la meciul cu CFR Cluj
“Ne menținem poziția de a nu intra în stadion în acest moment, urmărind cu atenție respectarea promisiunilor asumate de club.
Susținerea pentru Dinamo rămâne neschimbată, iar încrederea se construiește prin fapte, consecvență și respect față de suporteri”, a transmis Peluza Sud a lui Dinamo, pe reţelele sociale.
După ce ultraşii lui Dinamo s-au revoltat, nefiind de acord cu noua siglă a “câinilor”, preşedintele clubului din Ştefan cel Mare, Andrei Nicolescu, a anunţat crearea unui grup de lucru pentru elaborarea unei alte sigle.
Este necesar, potrivit regulilor UEFA, ca un club care doreşte să participe în competiţiile europene să aibă propria siglă. Astfel, cea veche a trebuit să fie înlocuită.
