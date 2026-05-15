Home | Fotbal | La Liga | Asta nu a pățit în 23 de ani la Real Madrid! Fanii i-au făcut scandal lui Florentino Perez: „Pleacă acum!”

Asta nu a pățit în 23 de ani la Real Madrid! Fanii i-au făcut scandal lui Florentino Perez: „Pleacă acum!”

Sebastian Ujica Publicat: 15 mai 2026, 10:11

Comentarii
Asta nu a pățit în 23 de ani la Real Madrid! Fanii i-au făcut scandal lui Florentino Perez: Pleacă acum!”

Florentino Perez este președintele Realului din anul 2000, cu o pauză de trei ani între 2006 și 2009 / Alamy / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Real Madrid a câștigat fără emoții partida cu Real Oviedo de joi seară, scor 2-0, însă atmosfera de pe Santiago Bernabeu a fost departe de a fi calmă. Și asta în condițiile în care numărul fanilor a fost mai scăzut ca în mod normal, doar 62.000. În condițiile în care capacitatea stadionului depășește 80.000 de locuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iar fanii au avut mai multe ținte, din propria echipă. Una dintre ele a fost Kylian Mbappe, însă alta a fost chiar Florentino Perez.

Perez, în conflict cu fanii

Florentino Perez a fost surprins în timp ce se certa cu mai mulți fani care se aflau în sectorul aflat imediat sub secțiunea VIP de unde urmărește Florentino Perez meciurile. Conform presei din Spania, fanii îi reproșau felul în care conduce clubul.

Un alt incident a avut loc într-un alt loc din arenă, când un fan a afișat un banner pe care scria: „Florentino, pleacă acum!” Mesajul nu a fost afișat prea mult timp deoarece câțiva stewarzi au intervenit și au luat banner-ul! Situația a fost la un pas să degenereze.

Real a câștigat meciul cu 2-0, grație reușitelor lui Gonzalo Garcia și Jude Bellingham.

Reclamă
Reclamă

 

Leguma cu care un fermier din Suceava a dat lovitura. Cu cât se vinde "hrana regilor"Leguma cu care un fermier din Suceava a dat lovitura. Cu cât se vinde "hrana regilor"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
Observator
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane, decontate direct din buzunarul cetățenilor
Fanatik.ro
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane, decontate direct din buzunarul cetățenilor
10:50

Columbia pariază pe Luis Diaz și James Rodriguez! Selecționerul a anunțat lotul lărgit pentru World Cup
10:31

Sir David Beckham, primul miliardar britanic din lumea sportului! Cum arată topul cu Hamilton, Kane și Fury
10:15

Decizia anunţată de fanii “câinilor”, după ce s-au revoltat din cauza noii sigle şi nu au intrat la meci!
9:24

Au rămas fără doi „samurai”! Absențe mari din lotul Japoniei pentru Campionatul Mondial
9:24

FotoUmiliţi în faţa propriilor fani la meciul în care au ridicat trofeul pentru primul titlu din istorie! Scor ireal
9:03

Zenga își pune cenușă în cap după ce l-a criticat pe Chivu! Ce spune după câștigarea eventului: „Voi fi sincer…”
Vezi toate știrile
1 VIDEOCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român 2 “Vreau să subliniez asta”. Ce a spus preşedintele lui Inter despre Cristi Chivu, după eventul reuşit 3 Ce gafă a putut face Emil Boc, după ce U Cluj a fost învinsă dramatic de Univ. Craiova în finala Cupei României 4 Prima reacţie a lui Daniel Pancu după ce Neluţu Varga l-a făcut nesimţit! Ce a spus de Rapid: “Mă doresc mult” 5 Vestiarul Realului a ales: cine pleacă de la club după bătaia Valverde-Tchouameni! Surpriză uriașă 6 Reacţia lui Iuliu Mureşan după ce Neluţu Varga l-a făcut nesimţit pe Daniel Pancu! Ce a spus de Dan Petrescu
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român