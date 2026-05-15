Asta nu a pățit în 23 de ani la Real Madrid! Fanii i-au făcut scandal lui Florentino Perez: „Pleacă acum!”

Real Madrid a câștigat fără emoții partida cu Real Oviedo de joi seară, scor 2-0, însă atmosfera de pe Santiago Bernabeu a fost departe de a fi calmă. Și asta în condițiile în care numărul fanilor a fost mai scăzut ca în mod normal, doar 62.000. În condițiile în care capacitatea stadionului depășește 80.000 de locuri.
Iar fanii au avut mai multe ținte, din propria echipă. Una dintre ele a fost Kylian Mbappe, însă alta a fost chiar Florentino Perez.
Perez, în conflict cu fanii
Florentino Perez a fost surprins în timp ce se certa cu mai mulți fani care se aflau în sectorul aflat imediat sub secțiunea VIP de unde urmărește Florentino Perez meciurile. Conform presei din Spania, fanii îi reproșau felul în care conduce clubul.
Un alt incident a avut loc într-un alt loc din arenă, când un fan a afișat un banner pe care scria: „Florentino, pleacă acum!” Mesajul nu a fost afișat prea mult timp deoarece câțiva stewarzi au intervenit și au luat banner-ul! Situația a fost la un pas să degenereze.
Real a câștigat meciul cu 2-0, grație reușitelor lui Gonzalo Garcia și Jude Bellingham.
🚨BREAKING: Florentino Pérez seen arguing with fans at Real Madrid's match vs. Real Oviedo
Banners were also removed that said “Perez is to blame” pic.twitter.com/CzmXMe0KoN
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) May 14, 2026
