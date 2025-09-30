SuperFAZE: Marius Niculae, despre idolii copilăriei, World Cup 1994 şi antrenamentele cu Ronaldo - Antena Sport

SuperFAZE, în fiecare luni noapte, după Asia Express, doar la Antena 1!

Am fost și noi acolo! Pe marea scenă a fotbalului mondial, la cele mai mari turnee. World Cup 1990, 1994 și 1998 au rămas în inimile românilor, iar poveștile Generației de Aur continuă la SuperFAZE.

În acest episod, Marius Niculae retrăiește emoțiile carierei și poveștile care l-au format, de la idolii copilăriei până la marile confruntări internaționale.

„Cea mai mare dezamăgire” – barajul cu Slovenia

„E cea mai mare dezamăgire, eram bucuroși că am picat cu ei. Chiar și după meciul tur credeam că vom reuși calificarea. Am avut și ghinion să marcheze un jucător care nu marcase niciun gol la echipa națională”, povestește Niculae despre ratarea Mondialului.

Primul Mondial văzut: Italia ’90

Estte turneul care l-a inspirat să se apuce de fotbal. „Primul mondial este cel din Italia 1990 și imediat după acest campionat m-am dus la fotbal. Țin minte meciul cu rușii, când a marcat Lăcătuș, am explodat cu toții. Nu conta că juca la Steaua sau Dinamo, era echipa națională.”