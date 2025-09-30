SuperFAZE: Marius Niculae, despre idolii copilăriei, World Cup 1994 şi antrenamentele cu Ronaldo - Antena Sport

SuperFAZE, în fiecare luni noapte, după Asia Express, doar la Antena 1!
Am fost și noi acolo! Pe marea scenă a fotbalului mondial, la cele mai mari turnee. World Cup 1990, 1994 și 1998 au rămas în inimile românilor, iar poveștile Generației de Aur continuă la SuperFAZE.
În acest episod, Marius Niculae retrăiește emoțiile carierei și poveștile care l-au format, de la idolii copilăriei până la marile confruntări internaționale.
„Cea mai mare dezamăgire” – barajul cu Slovenia
„E cea mai mare dezamăgire, eram bucuroși că am picat cu ei. Chiar și după meciul tur credeam că vom reuși calificarea. Am avut și ghinion să marcheze un jucător care nu marcase niciun gol la echipa națională”, povestește Niculae despre ratarea Mondialului.
Primul Mondial văzut: Italia ’90
Estte turneul care l-a inspirat să se apuce de fotbal. „Primul mondial este cel din Italia 1990 și imediat după acest campionat m-am dus la fotbal. Țin minte meciul cu rușii, când a marcat Lăcătuș, am explodat cu toții. Nu conta că juca la Steaua sau Dinamo, era echipa națională.”
Amintiri din SUA ’94
Copil fiind, Marius a urmărit meciurile pe furiș: „Ora de disputare era foarte târzie. Mă uitam cu mâna pe butonul roșu, să sting televizorul dacă veneau mama sau tata. Golul lui Hagi cu Columbia rămâne ceva ireal. Mai târziu, Stelea mi-a spus că nu a fost întâmplare, la antrenamente Hagi executa la fel de incredibil.”
Coleg de cameră cu Cristiano Ronaldo
Ajuns la Sporting Lisabona, Niculae a fost martor la începutul carierei lui Cristiano Ronaldo: „Mergeam împreună la sală, dar ce mă deranja e că făcea exerciții și în cameră. Dimineața se uita în oglindă și spunea: o să fiu nr. 1, o să fiu cel mai bun! Și i-a ieșit.”
Despre prezent și viitor
Niculae crede în șansa României la World Cup 2026: „Avem jucători buni, dar trebuie să joace constant la club. Cred în calificare, mai ales că avem baraj.”
Cât despre favoritele sale pentru Mondial, fostul internațional pariază pe Spania, Portugalia, Franța și Olanda.
Momente speciale la SuperFAZE
Marius Niculae a comentat și aventura foștilor colegi Tamaş şi Alexa în Asia Express: „Eu aș merge cu Florentin Petre, că am stat cu el cel mai mult în cameră.”
La final, a primit un cadou de suflet din partea lui Florin Răducioiu și a Superbet: tricoul Generației de Aur. „O să-l adaug la colecția mea, mai ales că e de la unul dintre idolii mei”, a spus emoționat Niculae.
