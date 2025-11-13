Tibor Selymeș revine în antrenorat. Ce echipă din fotbalul românesc a preluat - Antena Sport

Conducerea formaţie Poli Iași a decis să-l numească antrenor principal pe Tibor Selymeș. El se afla deja în cadrul clubului încă din august, unde ocupa funcţia de director al Academiei!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selymeș a antrenat ultima dată în Liga 3, sezonul trecut, pe Știința Miroslava. Chiar dacă a fost numit antrenor, siuaţia la echipă pare tensionată.

Tony da Silva afost dat afară, dar refuză să plece. În ultima rundă, Poli Iași a pierdut cu 0-4 pe terenul celor de la ASA Tg. Mureș, iar Florin Briaur, managerul executiv al ieșenilor, a anunțat că înțelegerea lui Tony da Silva a fost reziliată.

”În urma discuțiilor pe care le-am avut cu Tony, am ajuns la un acord și vom rezilia contractul pe cale amiabilă. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru Politehnica Iași și îi urăm mult succes”, a declarat Florin Briaur, potrivit prosport.ro. Cu toate acestea, antrenorul refuză să rupă contractul până nu i se achită aproximativ 25.000 de euro! Ieșenii i-au transmis lusitanului să nu se mai prezinte la antrenamente.