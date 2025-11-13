Tibor Selymeș revine în antrenorat. Ce echipă din fotbalul românesc a preluat - Antena Sport

Conducerea formaţie Poli Iași a decis să-l numească antrenor principal pe Tibor Selymeș. El se afla deja în cadrul clubului încă din august, unde ocupa funcţia de director al Academiei!
Selymeș a antrenat ultima dată în Liga 3, sezonul trecut, pe Știința Miroslava. Chiar dacă a fost numit antrenor, siuaţia la echipă pare tensionată.
Tony da Silva afost dat afară, dar refuză să plece. În ultima rundă, Poli Iași a pierdut cu 0-4 pe terenul celor de la ASA Tg. Mureș, iar Florin Briaur, managerul executiv al ieșenilor, a anunțat că înțelegerea lui Tony da Silva a fost reziliată.
”În urma discuțiilor pe care le-am avut cu Tony, am ajuns la un acord și vom rezilia contractul pe cale amiabilă. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru Politehnica Iași și îi urăm mult succes”, a declarat Florin Briaur, potrivit prosport.ro. Cu toate acestea, antrenorul refuză să rupă contractul până nu i se achită aproximativ 25.000 de euro! Ieșenii i-au transmis lusitanului să nu se mai prezinte la antrenamente.
- Cristiano Ronaldo, eliminat în Irlanda – Portugalia! Gest inexplicabil al starului! Poate rata startul World Cup
- Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United!
- Franţa – Ucraina 4-0, Irlanda – Portugalia 2-0! “Dublă” Mbappe, Ronaldo, eliminat! Rezultatele zilei
- Atenţie, tricolori! San Marino a chinuit-o serios pe Cehia! Rezultatul cu care s-a încheiat meciul
- Tricolorii au ajuns la Zenica, unde vor juca meciul crucial cu Bosnia! Cum arată hotelul în care au fost cazaţi