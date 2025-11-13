Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Tibor Selymeș revine în antrenorat. Ce echipă din fotbalul românesc a preluat - Antena Sport

Home | Fotbal | Tibor Selymeș revine în antrenorat. Ce echipă din fotbalul românesc a preluat

Tibor Selymeș revine în antrenorat. Ce echipă din fotbalul românesc a preluat

Publicat: 13 noiembrie 2025, 22:34

Comentarii
Tibor Selymeș revine în antrenorat. Ce echipă din fotbalul românesc a preluat

Tibor Selymeş, în timpul unui interviu / AS.ro

Conducerea formaţie Poli Iași a decis să-l numească antrenor principal pe Tibor Selymeș. El se afla deja în cadrul clubului încă din august, unde ocupa funcţia de director al Academiei!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selymeș a antrenat ultima dată în Liga 3, sezonul trecut, pe Știința Miroslava. Chiar dacă a fost numit antrenor, siuaţia la echipă pare tensionată.

Tony da Silva afost dat afară, dar refuză să plece. În ultima rundă, Poli Iași a pierdut cu 0-4 pe terenul celor de la ASA Tg. Mureș, iar Florin Briaur, managerul executiv al ieșenilor, a anunțat că înțelegerea lui Tony da Silva a fost reziliată.

”În urma discuțiilor pe care le-am avut cu Tony, am ajuns la un acord și vom rezilia contractul pe cale amiabilă. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru Politehnica Iași și îi urăm mult succes”, a declarat Florin Briaur, potrivit prosport.ro. Cu toate acestea, antrenorul refuză să rupă contractul până nu i se achită aproximativ 25.000 de euro! Ieșenii i-au transmis lusitanului să nu se mai prezinte la antrenamente.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
10 lei litrul de motorină, scenariul negru al specialiştilor. Preţul creşte aproape zilnic
Observator
10 lei litrul de motorină, scenariul negru al specialiştilor. Preţul creşte aproape zilnic
Ce se întâmplă în viața lui Cristi Tănase după ce a depus actele de divorț. E anunțul momentului
Fanatik.ro
Ce se întâmplă în viața lui Cristi Tănase după ce a depus actele de divorț. E anunțul momentului
23:25
Cristiano Ronaldo, eliminat în Irlanda – Portugalia! Gest inexplicabil al starului! Poate rata startul World Cup
23:08
Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United!
23:01
VideoJurnal Antena Sport | Bîrligea are foame mare de goluri la naţională. Ar putea înscrie multe cu San Marino
22:45
LIVE SCOREFranţa – Ucraina 4-0, Irlanda – Portugalia 2-0! “Dublă” Mbappe, Ronaldo, eliminat! Rezultatele zilei
22:39
Atenţie, tricolori! San Marino a chinuit-o serios pe Cehia! Rezultatul cu care s-a încheiat meciul
22:18
VideoRadu Drăguşin, primul jucător din Generaţia de suflet care a venit să vadă muralul realizat pentru European
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 3 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 4 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 5 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 6 Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!