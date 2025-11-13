Închide meniul
Tony da Silva, dat afară de la Poli Iaşi: "Pe cale amiabilă!" Tehnicianul refuză să semneze şi cere 25.000 de euro - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Tony da Silva, dat afară de la Poli Iaşi: “Pe cale amiabilă!” Tehnicianul refuză să semneze şi cere 25.000 de euro

Tony da Silva, dat afară de la Poli Iaşi: “Pe cale amiabilă!” Tehnicianul refuză să semneze şi cere 25.000 de euro

Radu Constantin Publicat: 13 noiembrie 2025, 21:11

Tony da Silva, dat afară de la Poli Iaşi: Pe cale amiabilă! Tehnicianul refuză să semneze şi cere 25.000 de euro

Tony da Silva, în timpul unui meci - Profimedia Images

Tony da Silva afost dat afară de la Poli Iaşi. În ultima rundă, Poli Iași a pierdut cu 0-4 pe terenul celor de la ASA Tg. Mureș, iar Florin Briaur, managerul executiv al ieșenilor, a anunțat că înțelegerea lui Tony da Silva a fost reziliată.

”În urma discuțiilor pe care le-am avut cu Tony, am ajuns la un acord și vom rezilia contractul pe cale amiabilă. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru Politehnica Iași și îi urăm mult succes”, a declarat Florin Briaur, potrivit prosport.ro. Cu toate acestea, antrenorul refuză să rupă contractul până nu i se achită aproximativ 25.000 de euro! Ieșenii i-au transmis lusitanului să nu se mai prezinte la antrenamente.

Tony da Silva a mai condus-o pe Poli Iași din aprilie 2024 și până în septembrie 2024 în primul mandat. Ulterior, a revenit pe banca moldovenilor în iulie 2025.

