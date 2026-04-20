“Top, top, top, foarte sus”. Pe cine a lăudat Gică Hagi, după ce a fost numit selecţioner

Viviana Moraru Publicat: 20 aprilie 2026, 15:07

Gică Hagi, la prezentarea la naţională

Gică Hagi (61 de ani) a fost prezentat oficial ca noul selecţioner al României. “Regele” a revenit pe banca “tricolorilor” după o pauză de 25 de ani, semnând un contract valabil pe patru ani.

La conferinţa de presă, Gică Hagi a fost întrebat despre Cristi Chivu. Antrenorul se pregăteşte să devină campion cu Inter, în Serie A.

Gică Hagi l-a lăudat pe Cristi Chivu, după ce a fost numit selecţioner

Gică Hagi a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu, pe care l-a numit un antrenor de “top, top, top”. “Regele” a subliniat că antrenorul lui Inter a făcut o muncă extraordinară în Serie A, în acest sezon.

“(n.r. poate Cristi Chivu să fie un exemplu că da, se poate?) ”Da, absolut, 100%. Pe această cale îi transmit felicitările mele. E top, top, top, foarte sus! E foarte ușor să vorbești, mai greu să o faci, iar el merită toate felicitările”, a declarat Gică Hagi.

Fostul internaţional Gheorghe Hagi a fost instalat, luni, în funcţia de selecţioner al echipei naţionale de fotbal, el afirmând în cadrul prezentării oficiale că este o onoare şi o mare responsabilitate să reprezinte încă o dată România, aşa cum a făcut-o şi din postura de jucător.

Pentru fostul decar acesta este doilea mandat de selecţioner al primei reprezentative după cel din perioada 1 septembrie – 27 noiembrie 2001. Instalat imediat după retragerea din activitatea de jucător şi aflat la prima experienţă ca antrenor, Hagi a rezistat în funcţia de selecţioner doar trei luni, mandatul încheindu-se imediat după ratarea calificării la Cupa Mondială din 2002 în urma barajului cu Slovenia (1-2 şi 1-1).

