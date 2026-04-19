Noi calcule de titlu pentru Cristi Chivu, după victoria lui AC Milan. Când poate începe sărbătoarea la Inter

Viviana Moraru Publicat: 19 aprilie 2026, 18:42

Cristi Chivu, la Inter/ Profimedia

Noi calcule de titlu pentru Cristi Chivu și Inter, după victoria lui AC Milan. „Diavolii” au învins-o la limită pe Verona, scor 1-0, în etapa a 33-a din Serie A.

Adrien Rabiot a fost marcatorul unicului gol al partidei de pe Stadio Marcantonio Bentegodi. Rabiot a înscris în minutul 41, din pasa lui Rafa Leao, şi, cu această victorie, AC Milan a trecut pe locul al doilea al clasamentului în Serie A, cu 66 de puncte, peste Napoli, care are acelaşi punctaj.

Noi calcule de titlu pentru Cristi Chivu și Inter, după Verona – AC Milan 0-1

Inter poate deveni campioană matematic în Serie A în etapa viitoare. Nerazzurrii au nevoie de victorie în duelul cu Torino, programat duminică, de la ora 19:00.

Succesul nu este suficient pentru ca trupa lui Cristi Chivu să sărbătorească titlul la finalul rundei viitoare. Nerazzurrii au nevoie și ca rivalele AC Milan și Napoli să se încurce în duelurile cu Juventus, respectiv Cremonese.

În acest caz, Inter ar acumula 81 de puncte, iar AC Milan și Napoli, cu maxim remize în duelurile lor, ar acumula 67 de puncte fiecare. Diferența ar fi de 14 puncte, cu patru etape rămase de disputat, până la finalul sezonului.

Totodată, Inter poate deveni matematic campioană și cu un egal cu Torino. În acest scenariu, trupa lui Cristi Chivu ar avea nevoie ca ambele contracandidate, AC Milan și Napoli, să piardă în runda următoare din Serie A.

Este de menționat, de asemenea, că Inter nu va cunoaște clar dacă a câștigat titlul, după meciul cu Torino. Partida dintre AC Milan și Juventus se va juca duminică, de la ora 21:45, astfel că nerazzurrii ar putea deschide șampania la miezul nopții.

Programul etapei a 34-a din Serie A:

Apare un nou tip de transport în România. Orașul care primește 270 de milioane € pentru acest proiectApare un nou tip de transport în România. Orașul care primește 270 de milioane € pentru acest proiect
  • Napoli – Cremonese, vineri, ora 21:45
  • Torino – Inter, duminică, ora 19:00
  • AC Milan – Juventus, ora 21:45

Pentru Inter urmează un duel extrem de important la mijlocul săptămânii. Trupa lui Cristi Chivu va primi vizita celor de la Como, în returul semifinalelor din Cupa Italiei. Partida tur s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar meciul decisiv se va disputa marți, de la ora 22:00.

 

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Citește și:
A fost concediat după 10 ani de muncă şi nu are dreptul la şomaj: "Nu am primit niciodată avertismente"
Observator
A fost concediat după 10 ani de muncă şi nu are dreptul la şomaj: "Nu am primit niciodată avertismente"
Șocant! Cornel Dinu a ținut cu U Cluj în meciul cu Dinamo! Ce spune de derby-ul cu Craiova
Fanatik.ro
Șocant! Cornel Dinu a ținut cu U Cluj în meciul cu Dinamo! Ce spune de derby-ul cu Craiova
19:39

VIDEOCraiova fierbe înainte de derby-ul cu Rapid. Mii de fani cântă pe străzi
19:30

LIVE SCOREManchester City – Arsenal 1-1. Se joacă la victorie în repriza secundă
19:30

Mihaela Cambei, performanță fabuloasă la Campionatul European de haltere! Medalie de aur și record pentru româncă
19:11

Gianluigi Donnarumma, gafă de proporții în derby-ul de titlu Manchester City – Arsenal. Pep Guardiola și-a pus mâinile-n cap
19:10

Universitatea Craiova – Rapid LIVE TEXT (21:00). Echipele de start! Dobre, lăsat pe bancă de Gâlcă
19:00

De ce nu a primit Rapid licența UEFA. Explicaţia lui Victor Angelescu
Vezi toate știrile
1 Motivul incredibil pentru care Rapid şi FC Argeş nu au primit licenţă pentru cupele europene 2 Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă” 3 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 4 “Aş fi ipocrit” Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce Dinamo a încurcat-o serios pe U Cluj în lupta pentru titlu 5 A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…” 6 Când poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în Serie A, după ce Napoli a pierdut cu Lazio
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calculScenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul