Noi calcule de titlu pentru Cristi Chivu, după victoria lui AC Milan. Când poate începe sărbătoarea la Inter

Noi calcule de titlu pentru Cristi Chivu și Inter, după victoria lui AC Milan. „Diavolii” au învins-o la limită pe Verona, scor 1-0, în etapa a 33-a din Serie A.

Adrien Rabiot a fost marcatorul unicului gol al partidei de pe Stadio Marcantonio Bentegodi. Rabiot a înscris în minutul 41, din pasa lui Rafa Leao, şi, cu această victorie, AC Milan a trecut pe locul al doilea al clasamentului în Serie A, cu 66 de puncte, peste Napoli, care are acelaşi punctaj.

Inter poate deveni campioană matematic în Serie A în etapa viitoare. Nerazzurrii au nevoie de victorie în duelul cu Torino, programat duminică, de la ora 19:00.

Succesul nu este suficient pentru ca trupa lui Cristi Chivu să sărbătorească titlul la finalul rundei viitoare. Nerazzurrii au nevoie și ca rivalele AC Milan și Napoli să se încurce în duelurile cu Juventus, respectiv Cremonese.

În acest caz, Inter ar acumula 81 de puncte, iar AC Milan și Napoli, cu maxim remize în duelurile lor, ar acumula 67 de puncte fiecare. Diferența ar fi de 14 puncte, cu patru etape rămase de disputat, până la finalul sezonului.