Noi calcule de titlu pentru Cristi Chivu, după victoria lui AC Milan. Când poate începe sărbătoarea la Inter

Noi calcule de titlu pentru Cristi Chivu și Inter, după victoria lui AC Milan. „Diavolii” au învins-o la limită pe Verona, scor 1-0, în etapa a 33-a din Serie A.
Adrien Rabiot a fost marcatorul unicului gol al partidei de pe Stadio Marcantonio Bentegodi. Rabiot a înscris în minutul 41, din pasa lui Rafa Leao, şi, cu această victorie, AC Milan a trecut pe locul al doilea al clasamentului în Serie A, cu 66 de puncte, peste Napoli, care are acelaşi punctaj.
Noi calcule de titlu pentru Cristi Chivu și Inter, după Verona – AC Milan 0-1
Inter poate deveni campioană matematic în Serie A în etapa viitoare. Nerazzurrii au nevoie de victorie în duelul cu Torino, programat duminică, de la ora 19:00.
Succesul nu este suficient pentru ca trupa lui Cristi Chivu să sărbătorească titlul la finalul rundei viitoare. Nerazzurrii au nevoie și ca rivalele AC Milan și Napoli să se încurce în duelurile cu Juventus, respectiv Cremonese.
În acest caz, Inter ar acumula 81 de puncte, iar AC Milan și Napoli, cu maxim remize în duelurile lor, ar acumula 67 de puncte fiecare. Diferența ar fi de 14 puncte, cu patru etape rămase de disputat, până la finalul sezonului.
Totodată, Inter poate deveni matematic campioană și cu un egal cu Torino. În acest scenariu, trupa lui Cristi Chivu ar avea nevoie ca ambele contracandidate, AC Milan și Napoli, să piardă în runda următoare din Serie A.
Este de menționat, de asemenea, că Inter nu va cunoaște clar dacă a câștigat titlul, după meciul cu Torino. Partida dintre AC Milan și Juventus se va juca duminică, de la ora 21:45, astfel că nerazzurrii ar putea deschide șampania la miezul nopții.
Programul etapei a 34-a din Serie A:
- Napoli – Cremonese, vineri, ora 21:45
- Torino – Inter, duminică, ora 19:00
- AC Milan – Juventus, ora 21:45
Pentru Inter urmează un duel extrem de important la mijlocul săptămânii. Trupa lui Cristi Chivu va primi vizita celor de la Como, în returul semifinalelor din Cupa Italiei. Partida tur s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar meciul decisiv se va disputa marți, de la ora 22:00.
- Cristi Chivu poate scrie istorie în trei meciuri la Inter: 23 de milioane de euro puse în joc
- “Am primit o lovitură în figură”. Conte a “uitat” de lupta la titlu cu Interul lui Chivu după ultimul eșec
- Când poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în Serie A, după ce Napoli a pierdut cu Lazio
- Decizia lui De Laurentiis după ce Conte a scăpat titlul printre degete în fața lui Cristi Chivu
- Când poate Cristi Chivu matematic să devină campion cu Inter Milano? Cel mai devreme: weekendul viitor