Tragedie! Un fost jucător de la Steaua și Farul a murit în nava care s-a scufundat în Portul Midia

Andrei Nicolae Publicat: 18 martie 2026, 13:41

Tragedie! Un fost jucător de la Steaua și Farul a murit în nava care s-a scufundat în Portul Midia

Sorin Tufan, fostul jucător al Stelei și Farului / Facebook

Sorin Tufan, fostul jucător al celor de la Steaua și Farul, se numără printre victimele accidentului petrecut la aproximativ 8 kilometri de Portul Midia, unde o navă-remorcher s-a scufundat în dimineața zilei de marți. Acesta era fiul lui Marin Tufan, golgheterul all-time al “marinarilor” și participant la Mondialul din 1970.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ziua de marți a fost marcată de o tragedie în România. Nava-remorcher Astana s-a scufundat lângă Portul Midia, iar toate cele cinci persoane aflate la bord au fost declarate decedate. Printre victime se numără și un fost fotbalist, Sorin Tufan, care după ce s-a retras din fotbal a devenit marinar, fiind căpitanul remorcherului.

Cine a fost Sorin Tufan, fostul fotbalist decedat azi în tragedia maritimă

Tufan și-a început cariera în fotbal la 10 ani la juniorii Farului, iar la 17 ani a debutat la nivel de seniori. În 1988, a început să fie un om de bază pentru “marinari” și a contribuit la promovarea echipei în primul eșalon.

În 1992, la insistențele lui Anghel Iordănescu, Tufan a fost adus la Steaua, însă a evoluat timp de doar doi ani în tabăra roș-albaștrilor, fiind măcinat de accidentări. După experiența de la formația din București, Tufan și-a încheiat cariera fotbalistică la 26 de ani și a ales o carieră pe mare.

Potrivit informațiilor confirmate din sursele gsp.ro, fostul fotbalist nu ar fi trebuit să fie la bordul vasului la momentul accidentului, deoarece trebuia să facă schimb de tură. Conform datelor preliminare, o eroare umană ar fi cauzat accidentul respectiv.

Reclamă
Reclamă
Reclamă
