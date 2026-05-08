Brazilia are planuri mari cu Carlo Ancelotti! Ce se întâmplă după Cupa Mondială 2026

Brazilia intenţionează să anunţe înainte de Cupa Mondială din această vară prelungirea contractului italianului Carlo Ancelotti ca antrenor al echipei naţionale până în 2030, a declarat, joi, preşedintele Confederaţiei braziliene de fotbal (CBF), Samir Xaud, citat de AFP.
Ancelotti, în vârstă de 66 de ani, şi CBF negociază de mai multe luni continuarea colaborării lor după Cupa Mondială, care va avea loc între 11 iunie şi 19 iulie în Statele Unite, Mexic şi Canada.
Brazilia vrea să îi prelungească contractul lui Carlo Ancelotti şi după Cupa Mondială 2026
Xaud le-a spus jurnaliştilor că este “sigur” că prelungirea contractului antrenorului italian ca selecţioner al cvintuplei campioane mondiale va fi anunţată oficial “înainte de Cupa Mondială”.
“Mai sunt de făcut ajustări legale, atât de către avocaţii săi, cât şi de către noi”, a adăugat oficialul la Fortaleza (nord-est), la FutPro Expo, un eveniment legat de industria sportivă braziliană.
Ancelotti şi-a exprimat în repetate rânduri dorinţa de a continua colaborarea sa, începută în iunie anul trecut, cu scopul de a readuce “Selecao” în top.
Fostul antrenor al lui Real Madrid urmează să anunţe lotul pentru Cupa Mondială pe 18 mai, la Rio de Janeiro.
Brazilia se află în Grupa C la turneul final, alături de Maroc, Haiti şi Scoţia.
