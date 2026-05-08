Tandemul Laurenţiu Reghecampf – Toni Petrea, propus la FCSB: “Se vedea ce personalitate puternică are”

Laurenţiu Reghecampf şi Toni Petrea au fost propuşi la FCSB. Cristi Tănase, fostul jucător al roş-albaştrilor, pregătit în trecut de cei doi, a venit cu această propunere. În acest moment, campioana ultimelor două sezoane din Liga 1 este în căutarea unui nou antrenor, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. În acest moment, echipa este pregătită de Lucian Filip şi Alin Stoica, dar cei doi nu au licenţa PRO.
Primul nume la care s-au gândit cei de la FCSB a fost cel al lui Elias Charalambous, dar cipriotul nu vrea să revină pe acest final de sezon, ci abia de la vară. Cristi Tănase crede însă că Reghecampf şi Petrea ar trebui să revină la FCSB, după ce au avut rezultate foarte bune în trecut.
Cristi Tănase e convins că Reghecampf şi Petrea pot redresa situaţia la FCSB: “Cea mai bună variantă”
Tănase a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Reghecampf şi Petrea şi consideră că cei doi o pot readuce pe FCSB la forma din anii trecuţi. Fostul jucător al roş-albaştrilor a lăudat şi munca depusă de Toni Petrea pe vremea când era secundul lui Reghecampf, iar Tănase spune că respectul pe care îl impunea în vestiar lăsa impresia că este antrenor principal:
“Părerea mea este că varianta Reghecampf este cea mai bună. Echipa a avut rezultate cu el, au plecat și jucători pe sume importante de bani. Mai ales jocul, cum era FCSB atunci. Mă gândesc acum, când aveau adversarii 0-2, de exemplu, în minutul 50, 60, noi tot eram încrezători că vom câștiga.
Aveam încredere mare de tot. Eram foarte bine pregătiți fizic, un grup bun. Nu știu ce situație are Reghe la actuala echipă. Ar putea să vină, ar fi ceva extraordinar.
Mai este și Toni Petrea, care era secund pe vremea aceea. Noi l-am respectat enorm, se impunea foarte mult. Aveam impresia că este principal. Se vedea de atunci ce personalitate puternică are, un om foarte serios. Eram cu dânsul la fel cum eram cu Laurențiu Reghecampf”, a declarat Cristi Tănase, potrivit digisport.ro.
