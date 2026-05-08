Nebunie în Copa Libertadores! Meciul a fost suspendat după câteva minute: “Echipa gazdă nu a garantat siguranţa”

Alex Masgras Publicat: 8 mai 2026, 11:18

Incidente la Independiente - Flamengo / Getty Images

Meciul din Copa Libertadores dintre Independiente Medellin şi Flamengo, deţinătoarea trofeului, a fost suspendat joi seara în Columbia, după ce suporterii echipei gazdă au aruncat obiecte pe teren, relatează L’Equipe.

Meciul din Copa Libertadores dintre Independiente Medellín şi Flamengo abia începuse când pe teren au fost aruncate fumigene şi diverse obiecte. Acest lucru a obligat cele două echipe să se retragă la vestiare, înainte ca arbitrul să oprească partida, cu aprobarea Confederaţiei Sud-Americane (CONMEBOL).

Potrivit presei locale, suporterii echipei Independiente protestau faţă de conducerea clubului, în urma unei serii de rezultate slabe. Directorul sportiv al clubului Flamengo, José Boto, a declarat că clubul brazilian, deţinător al titlului în această competiţie, se aştepta să i se acorde victoria şi cele trei puncte.

„Nu suntem noi responsabili, regulamentul este clar. Echipa gazdă nu a garantat siguranţa”, a afirmat conducătorul, într-un videoclip publicat pe reţelele sociale ale clubului Flamengo.

Clubul din Rio de Janeiro ocupă primul loc în Grupa A, în faţa echipei argentiniene Estudiantes şi a echipei columbiene Independiente Medellín, care ar putea fi sancţionată sever.

