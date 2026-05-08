Decizia luată de autorităţile americane înainte de cel mai tare Mondial din istorie!

Serviciul de Imigrare şi Vamă al SUA (ICE) nu va fi prezent la meciurile Cupei Mondiale din această vară, potrivit copreşedintelui comitetului de organizare din Miami, relatează Reuters. FIFA World Cup se vede exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Rodney Barreto a declarat joi pentru The Athletic că a primit asigurări din partea secretarului de stat Marco Rubio că ICE nu se va implica în acest eveniment fotbalistic de anvergură mondială.
„ICE nu va fi la stadion”, a declarat Barreto pentru The Athletic. „Nu va fi o acţiune de genul «să-i adunăm pe toţi». Nu acesta este scopul evenimentului. Va fi o experienţă minunată pentru toată lumea. Cred că avem norocul să avem un preşedinte care iubeşte sportul şi ne-a pus la dispoziţie resursele necesare pentru a rambursa oraşelor costurile legate de protecţia poliţienească.”
Barreto a adăugat: „Am vorbit cu Marco şi, în primul rând, el se va asigura că paşapoartele vor fi procesate şi că oamenii vor putea ajunge aici, iar procesul se va desfăşura în mod ordonat, astfel încât oamenii să nu fie reţinuţi. Va fi o operaţiune majoră din partea guvernului federal să realizeze acest lucru. Suntem foarte încrezători că vom fi pe mâini bune.”
Mobilizarea ICE pentru raiduri de control al imigraţiei a crescut de când Donald Trump şi-a început al doilea mandat prezidenţial anul trecut, declanşând o dezbatere politică intensă în SUA.
Rolul sudului Floridei ca piaţă gazdă a Cupei Mondiale vine, de asemenea, pe fondul scenelor de la finala Copa America din 2024, când fanii au luat cu asalt porţile stadionului Hard Rock din Miami Gardens, Florida. Atunci, mai multe persoane au fost rănite, iar startul meciului dintre Argentina şi Columbia a fost amânat.
„(Comitetul de organizare a Cupei Mondiale de la Miami) a adoptat poziţia că nu vrem să criticăm organizatorii acelui eveniment”, a declarat Barreto pentru The Athletic. „Nu a fost evenimentul nostru. Dar acum, că a trecut timpul, aş spune că eşecul a constat în faptul că nu existau perimetre de securitate.” Persoanele fără bilete nu ar fi trebuit să se afle în apropierea intrărilor în acel stadion. Nu a fost nevoie de mult pentru a copleşi o intrare. Dar ascultă, înveţi din toate aceste evenimente şi înveţi să faci lucrurile mai bine şi să elaborezi scenarii diferite care să atenueze apariţia unor astfel de situaţii în viitor. Aşa că asta este situaţia în care ne aflăm.”
