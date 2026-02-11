Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez - Antena Sport

FC Voluntari a ajuns un acord cu Steven N’Guessan. Fundașul central în vârstă de 25 de ani a semnat un contract valabil pe 1 an și jumătate cu gruparea ilfoveană.

„Bine ai venit, Steven N’Guessan! FC Voluntari anunță transferul definitiv al jucătorului Steven N’Guessan, fundaș central, care a semnat un contract valabil pe 1 an și jumătate cu clubul nostru.

În vârstă de 25 de ani, cu dublă cetățenie-franceză și ivoriană, Steven este un apărător cu talie impresionantă și profil defensiv solid și vine să întărească apărarea echipei noastre. De-a lungul carierei, a evoluat pentru cluburi din Franța, Elveția și Bulgaria, acumulând experiență importantă în fotbalul european.

Îi urăm bun venit și evoluții solide în tricoul FC Voluntari!”, se arată în postarea publicată pe contul oficial al echipei.