Cristi Chivu face revoluție la Inter! Marea schimbare pregătită odată cu prelungirea contractului său

Cristi Chivu va semna la finalul acestui sezon prelungirea contractului cu Inter, iar odată cu această decizie a clubului va urma o schimbare radicală pregătită de antrenorul român. Presa din Italia anunță că tehnicianul de pe Meazza are în plan să schimbe din temelii planul tactic al echipei sale și să evolueze într-un nou sistem de joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu, pariul pe care Inter și l-a asumat la începutul acestui sezon, se dovedește până acum a fi unul de succes. “Nerazzurrii” sunt pe primul loc în Serie A și doar un scenariu negru pare că îi va face să piardă al 21-lea Scudetto, iar în Cupa Italiei sunt în semifinalele competiției. Singura dezamăgire a echipei lui Chivu s-a produs în UCL, acolo unde a fost învinsă de Bodo/Glimt în barajul pentru optimi.

Chivu vrea să folosească un sistem 4-3-2-1 la Inter

Odată cu rezultatele înregistrate în acest sezon, conducerea Interului a luat decizia să îi prelungească înțelegerea lui Chivu pe încă un sezon, adică până în 2028. Acest lucru se va întâmpla nu acum însă, ci la finalul sezonului actual.

Încrederea conducerii formației din Lombardia față de Chivu nu se va rezuma doar la un nou contract, ci și la permisiunea de a schimba sistemul de joc. Antrenorul român vrea să renunțe la 3-5-2 și să abordeze un sistem catalogat de cei de la gazzetta.it drept unul “în care postura ofensivă devine o constantă intangibilă“, mai exact un 4-3-2-1.

Ca acest lucru să se concretizeze, Chivu își dorește și să primească anumiți jucători, aspect care nu s-a întâmplat neapărat în precedentele perioade de mercato. Inter va încerca din nou să îl aducă pe Manu Kone, mijlocașul celor de la AS Roma, dar și pe Moussa Diaby, extrema de la Al-Ittihad.