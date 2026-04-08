Colorado Avalanche va încheia pe primul loc Conferinţa de Vest! Nichushkin a marcat o bijuterie de gol

Colorado Avalanche şi-a asigurat primul loc în Conferinţa de Vest la finalul sezonului regulat al ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), după ce a învins-o pe St. Louis Blues cu 3-1, marţi, în deplasare, transmite Reuters.
Valeri Nichushkin a reuşit o dublă pentru echipa din Denver, celălalt gol fiind semnat de Martin Necas, în timp ce portarul Scott Wedgewood a reuşit 18 intervenţii, aducând-o pe Avalanche mai aproape de al patrulea său Presidents’ Trophy din istoria sa, care se acordă echipei cu cel mai bun bilanţ la finalul sezonului regulat.
Colorado Avalanche va încheia sezonul pe primul loc în Conferinţa de Vest
Valeri Nichushkin a marcat şi cel mai frumos gol al meciului, atunci când a dus scorul la 3-0, după o execuţie superbă.
BETWEEN‑THE‑LEGS GOAL!!!
Nichushkin’s second of the night… 👀 pic.twitter.com/zajlAe6h6z
— NHL (@NHL) April 8, 2026
Finalul sezonului regulat este unul deosebit de echilibrat, din cele 11 meciuri de marţi, trei având nevoie de prelungiri, iar alte două de şuturi de departajare.
Rezultatele înregistrate marţi în NHL:
- Carolina Hurricanes – Boston Bruins 6-5, după prelungiri
- Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets 3-4, după şuturile de departajare
- Montreal Canadiens – Florida Panthers 4-3, după şuturile de departajare
- New Jersey Devils – Philadelphia Flyers 1-5
- Ottawa Senators – Tampa Bay Lightning 6-2
- Dallas Stars – Calgary Flames 4-3, după prelungiri
- Minnesota Wild – Seattle Kraken 5-2
- St. Louis Blues – Colorado Avalanche 1-3
- Utah Mammoth – Edmonton Oilers 6-5, după prelungiri
- Anaheim Ducks – Nashville Predators 0-5
- Vancouver Canucks – Vegas Golden Knights 1-2
Sâmbătă, de la ora 23:00, finalista ultimelor două sezoane din Cupa Stanley, Edmonton Oilers, va juca pe terenul lui Los Angeles Kings, într-un meci care va fi LIVE în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 22:00, va avea loc şi meciul dintre Pittsburgh Penguins şi Washington Capitals. Cel mai probabil, acesta va fi ultimul duel dintre Sidney Crosby şi Alex Ovechkin.
