Colorado Avalanche va încheia pe primul loc Conferinţa de Vest! Nichushkin a marcat o bijuterie de gol

Colorado Avalanche şi-a asigurat primul loc în Conferinţa de Vest la finalul sezonului regulat al ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), după ce a învins-o pe St. Louis Blues cu 3-1, marţi, în deplasare, transmite Reuters.

Valeri Nichushkin a reuşit o dublă pentru echipa din Denver, celălalt gol fiind semnat de Martin Necas, în timp ce portarul Scott Wedgewood a reuşit 18 intervenţii, aducând-o pe Avalanche mai aproape de al patrulea său Presidents’ Trophy din istoria sa, care se acordă echipei cu cel mai bun bilanţ la finalul sezonului regulat.

Colorado Avalanche va încheia sezonul pe primul loc în Conferinţa de Vest

Valeri Nichushkin a marcat şi cel mai frumos gol al meciului, atunci când a dus scorul la 3-0, după o execuţie superbă.

Finalul sezonului regulat este unul deosebit de echilibrat, din cele 11 meciuri de marţi, trei având nevoie de prelungiri, iar alte două de şuturi de departajare.