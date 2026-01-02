Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un fost jucător de la Dinamo și-a anunțat retragerea din fotbal la 29 de ani! - Antena Sport

Home | Fotbal | Un fost jucător de la Dinamo și-a anunțat retragerea din fotbal la 29 de ani!

Un fost jucător de la Dinamo și-a anunțat retragerea din fotbal la 29 de ani!

Radu Constantin Publicat: 2 ianuarie 2026, 19:47

Comentarii
Un fost jucător de la Dinamo și-a anunțat retragerea din fotbal la 29 de ani!

Andrei Blejdea, după Dinamo - Hermannstadt 2-0

Atacantul Andrei Blejdea a decis să se retragă din fotbalul profesionist la doar 29 de ani! Vestea a dat-o chiar el, pe rețelele de socializare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultima echipă pentru care a evoluat a fost Jiul Petroșani, formație aflată în lupta pentru promovarea în Liga a 2-a, însă cariera sa se afla de ceva timp pe un trend descendent. Cel mai bun moment al lui Blejdea a fost în sezonul 2019/2020, când a reușit să înscrie 12 goluri în Liga 1 pentru FC Argeș.

Evoluțiile sale i-au adus ulterior un transfer la Dinamo, însă atacantul nu a reușit să se impună la formația bucureșteană. Din acel moment, parcursul său profesional a fost în picaj, Blejdea trecând pe la mai multe echipe din România și din străinătate, printre care U Cluj, Hermannstadt, Gloria Buzău, Chindia, Tritium, Gloria Bistrița și Unirea Dej.

Decizia de a se retrage a fost anunțată chiar de jucător, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare la finalul anului trecut: „Astăzi e ultima zi din an. Ultima mea zi în fotbal. Nu știu cât de bun am fost, dar știu că am dat totul. Voi știți cât doare? Nu știți nimic. La mulți ani și mulțumesc, fotbal, pentru tot.”

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
Observator
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
El este fotbalistul care a scăpat cu viață din infernul de la Crans-Montana. Mărturii devastatoare din timpul incendiului. „Am văzut scene foarte dure”
Fanatik.ro
El este fotbalistul care a scăpat cu viață din infernul de la Crans-Montana. Mărturii devastatoare din timpul incendiului. „Am văzut scene foarte dure”
19:23
“Vrei să mă demiți?”. Pep Guardiola, răspuns savuros când a fost întrebat de despărțirea de Manchester City
19:10
Dat afară de Dan Șucu, a semnat cu Juventus! A fost anunțat oficial
18:40
Când debutează Louis Munteanu în tricoul lui DC United? Câte meciuri poate juca până la barajul Turcia – România
18:35
Transfer de top pentru SCM Rm. Vâlcea – interul stânga Emilie Arntzen
18:06
Supercomputerul a decis! Ce șanse are Cristi Chivu să câștige titlul cu Inter în Serie A
18:03
Primul transfer rezolvat de Rapid. Cu ce atacant din Spania a bătut palma Șucu!
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 2 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 3 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 4 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 5 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 6 Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia luiCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui