Un fost jucător de la Dinamo și-a anunțat retragerea din fotbal la 29 de ani! - Antena Sport

Atacantul Andrei Blejdea a decis să se retragă din fotbalul profesionist la doar 29 de ani! Vestea a dat-o chiar el, pe rețelele de socializare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultima echipă pentru care a evoluat a fost Jiul Petroșani, formație aflată în lupta pentru promovarea în Liga a 2-a, însă cariera sa se afla de ceva timp pe un trend descendent. Cel mai bun moment al lui Blejdea a fost în sezonul 2019/2020, când a reușit să înscrie 12 goluri în Liga 1 pentru FC Argeș.

Evoluțiile sale i-au adus ulterior un transfer la Dinamo, însă atacantul nu a reușit să se impună la formația bucureșteană. Din acel moment, parcursul său profesional a fost în picaj, Blejdea trecând pe la mai multe echipe din România și din străinătate, printre care U Cluj, Hermannstadt, Gloria Buzău, Chindia, Tritium, Gloria Bistrița și Unirea Dej.

Decizia de a se retrage a fost anunțată chiar de jucător, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare la finalul anului trecut: „Astăzi e ultima zi din an. Ultima mea zi în fotbal. Nu știu cât de bun am fost, dar știu că am dat totul. Voi știți cât doare? Nu știți nimic. La mulți ani și mulțumesc, fotbal, pentru tot.”