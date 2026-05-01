Home | Fotbal | „Vă pot garanta asta”. Jose Mourinho, anunț despre posibila revenire la Real Madrid

Viviana Moraru Publicat: 1 mai 2026, 21:23

Comentarii
Jose Mourinho, la Benfica/ Profimedia

Antrenorul echipei Benfica Lisabona, Jose Mourinho, a negat vineri orice contact cu Real Madrid, în ciuda zvonurilor persistente care anunţă revenirea sa în această vară la formaţia pe care a pregătit-o între 2010 şi 2013.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu m-a contactat nimeni de la Real Madrid. Vă pot garanta asta“, a declarat Mourinho, în vârstă de 63 de ani, la o conferinţă de presă din ajunul meciului de campionat cu Famalicao, care va fi live în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 20:00.

“Sunt de atâţia ani în fotbal şi sunt obişnuit cu aşa ceva… dar nu e nimic de la Real Madrid. Mai am un an de contract cu Benfica şi asta e tot”, a adăugat Mourinho, a cărui echipă a fost eliminată din Liga Campionilor de Real Madrid în play-off în februarie.

Numele lui Mourinho, care a câştigat campionatul cu Real Madrid în 2012, circulă în mod regulat ca succesor al lui Alvaro Arbeloa, numit în ianuarie pentru a-l înlocui pe Xabi Alonso, dar deja sub presiune, în timp ce echipa madrilenă se îndreaptă spre un al doilea sezon consecutiv fără un trofeu major.

Real Madrid se află la 11 puncte în spatele liderului La Liga, Barcelona, cu cinci meciuri rămase, şi a fost eliminată din Liga Campionilor de Bayern Munchen în sferturile de finală.

Reclamă
Reclamă

În februarie, înainte de a înfrunta fostul său club în play-off-ul Ligii Campionilor, Jose Mourinho infirmase deja zvonurile despre o revenire la Madrid.

“Am dat totul lui Real Madrid, tot ce am avut, am făcut lucruri bune, am făcut lucruri rele, dar am dat totul şi asta e tot (…) Suporterii mă preţuiesc foarte mult, iar asta e fantastic, dar nu vreau să încurajez poveşti care nu-şi au locul aici”, a spus tehnicianul portughez.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
