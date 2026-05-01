„Vă pot garanta asta”. Jose Mourinho, anunț despre posibila revenire la Real Madrid

Antrenorul echipei Benfica Lisabona, Jose Mourinho, a negat vineri orice contact cu Real Madrid, în ciuda zvonurilor persistente care anunţă revenirea sa în această vară la formaţia pe care a pregătit-o între 2010 şi 2013.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Nu m-a contactat nimeni de la Real Madrid. Vă pot garanta asta“, a declarat Mourinho, în vârstă de 63 de ani, la o conferinţă de presă din ajunul meciului de campionat cu Famalicao, care va fi live în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 20:00.

Jose Mourinho, anunț despre posibila revenire la Real Madrid

“Sunt de atâţia ani în fotbal şi sunt obişnuit cu aşa ceva… dar nu e nimic de la Real Madrid. Mai am un an de contract cu Benfica şi asta e tot”, a adăugat Mourinho, a cărui echipă a fost eliminată din Liga Campionilor de Real Madrid în play-off în februarie.

Numele lui Mourinho, care a câştigat campionatul cu Real Madrid în 2012, circulă în mod regulat ca succesor al lui Alvaro Arbeloa, numit în ianuarie pentru a-l înlocui pe Xabi Alonso, dar deja sub presiune, în timp ce echipa madrilenă se îndreaptă spre un al doilea sezon consecutiv fără un trofeu major.

Real Madrid se află la 11 puncte în spatele liderului La Liga, Barcelona, cu cinci meciuri rămase, şi a fost eliminată din Liga Campionilor de Bayern Munchen în sferturile de finală.