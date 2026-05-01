Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Pintilii, replică fermă după atacul lui Mihai Stoica: „Cred că aveam decența să fac asta”

Mihai Pintilii, replică fermă după atacul lui Mihai Stoica: „Cred că aveam decența să fac asta”

Viviana Moraru Publicat: 1 mai 2026, 21:37

Mihai Pintilii, replică fermă după atacul lui Mihai Stoica: Cred că aveam decența să fac asta”

Mihai Pintilii, pe banca FCSB-ului / Profimedia Images

Mihai Pintilii a venit cu replica, după ce a fost atacat de Mihai Stoica. Fostul secund de la FCSB a dezvăluit că nu se pune problema să preia naționala U20.

Mihai Stoica a fost cel care a transmis un mesaj dur la adresa lui Mihai Pintilii, cu privire la eventuala numire a acestuia ca selecționer la U20. Acesta credea că Pintilii îl va lua ca secund la naționala de tineret pe actualul secund de la FCSB, Alin Stoica.

Mihai Pintilii, replică fermă după atacul lui Mihai Stoica

Mihai Pintilii a confirmat faptul că a discutat cu Mihai Stoichiță, însă nu despre preluarea naționalei U20, ci despre cariera sa. Acesta a subliniat că dacă ar fi avut în plan să facă un astfel de pas, după despărțirea de FCSB, l-ar fi contactat pe MM pentru o părere.

De asemenea, Pintilii a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Alin Stoica și a transmis că nu a luat în calcul să-l ia pe acesta de la formația roș-albastră, acolo unde el l-a promovat la echipa mare.

Asta cu lezatul… n-a fost lezat. L-am sunat, îmi era dor de vocea lui. L-am sunat să-i confirm că nu e nimic adevărat legat de naţionala U20 şi de Alin Stoica. N-a fost absolut nimic. A fost o discuţie, am fost la federaţie pentru a mă interesa de licenţa PRO.

Am vorbit cu Stoichiţă, era cu domnul preşedinte Burleanu, dar nu e nimic concret de naţionala U20. Am vorbit de fotbal, de cariera mea, de ce s-a întâmplat la FCSB. Lucruri din fotbal, absolut normale.

Unde să-l iau? Cum să-l iau? Cred că aveam decenţa să-l sun pe Meme şi să-i cer o părere. Alin, dacă doreşte să plece, poate pleacă mâine.

Eu l-am adus la echipa mare. Alin e un băiat care munceşte foarte mult şi am mare încredere în el. Îl ştiu ca antrenor. I-am spus lui Meme că vreau să-l iau pe Alin Stoica. Ne ajută şi îi ajută pe ei în continuare. Are ceva şi chiar ştie”, a declarat Mihai Pintilii, conform orangesport.ro.

Ce a spus Mihai Stoica despre Mihai Pintilii

În ceea ce privește conflictul Stoica – Pintilii, fostul secund de la FCSB a fost inițial deranjat de faptul că președintele CA al clubului a lansat un zvon potrivit căruia e în discuții să vină la naționala U20 și să îl ia alături de el și pe Alin Stoica, secundul campioanei. MM a dat o replică și a spus că și el s-a simțit lezat în momentul în care a aflat chiar de la televizor că și fostul închizător va pleca alături de Charalambous după ratarea play-off-ului.

“Pintilii a fost lezat că am spus în emisiuni că sunt zvonuri că ar fi selecționer la România U20 și l-ar vrea pe Alin Stoica secund (n.r. – angajatul FCSB-ului). Am spus doar că sunt zvonuri. Dacă le-am stricat vreo combinație, îmi pare rău, asta este!

(n.r. despre faptul că a aflat de la TV că Pintilii pleacă de la FCSB) Normal că am fost lezat, dacă tot am discutat și ne place să folosim termenul ăsta. Dar oricând discutăm, ne punem lucrurile la punct și suntem în continuare într-o relație foarte bună“, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Cât costă un trai decent în România. Nevoile de bază, aproape un lux
Românul care l-a impresionat pe Victor Pițurcă și poate ajunge la Barcelona sau Real Madrid: ”Sunt sigur că va reuși!”
