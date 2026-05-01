Primul transfer pe care Mourinho îl va face la Real Madrid! Aduce pe Bernabeu un star de 110 milioane de euro!

Jose Mourinho (63 de ani) şi-ar fi dat acordul pentru a o prelua pe Real Madrid din vară. El şi-ar dori ca preşedintele Florentino Perez (79 de ani) să îi aducă un star cu o cotă uriaşă!
Este vorba despre Vitinha (26 de ani), jucătorul lui PSG, care e cotat de către transfermarkt.com la 110 milioane de euro.
Jose Mourinho s-a gândit deja la primul transfer după ce o va prelua pe Real Madrid: Vitinha, de la PSG!
Vitinha e unul dintre cei mai importanţi jucători de la centrul terenului ai lui PSG. A reuşit un gol şi 7 assist-uri în campionat şi 6 goluri şi un assist în Champions League, în cele 15 meciuri în care a jucat în competiţia europeană în acest sezon.
Vitinha a fost adus de la Porto în vara lui 2022, în schimbul sumei de 41.5 milioane de euro. Portughezul era cotat atunci la 30 de milioane de euro.
A evoluat în 37 de meciuri pentru naţionala Portugaliei şi, cel mai probabil, va fi în lotul acestei formaţii şi la Campionatul Mondial din 2026, care se vede exclusiv în Universul Antena.
Jose Mourinho a negat, diplomat, orice discuţie cu Real Madrid până acum. Potrivit jurnalistului german Florian Plettenburg, el ar fi acceptat deja să revină pe Bernabeu din sezonul următor.
“Nu m-a contactat nimeni de la Real Madrid. Vă pot garanta asta“, a declarat Mourinho, în vârstă de 63 de ani, la o conferinţă de presă din ajunul meciului de campionat cu Famalicao, care va fi live în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 20:00.
“Sunt de atâţia ani în fotbal şi sunt obişnuit cu aşa ceva… dar nu e nimic de la Real Madrid. Mai am un an de contract cu Benfica şi asta e tot”, a adăugat Mourinho, a cărui echipă a fost eliminată din Liga Campionilor de Real Madrid în play-off în februarie.
