Mirel Rădoi, a doua înfrângere în două meciuri pe banca lui Gaziantep! Golaveraj devastator: 0-5!

Mirel Rădoi (45 de ani) a suferit a doua înfrângere după ce a preluat-o pe Gaziantep. Echipa lui a fost învinsă, 0-2, de Beşiktaş, după ce la debut Gaziantep a pierdut la scor de neprezentare, 0-3, cu Eyupspor, fosta echipă a lui Denis Drăguş (26 de ani).

Beşiktaş a rezolvat rapid soarta meciului. Tialo a deschis scorul în minutul 7, iar Asllani a majorat avantajul oaspeţilor în minutul 22, dintr-un penalty.

Mirel Rădoi, două înfrângeri fără gol marcat de când a preluat-o pe Gaziantep

După 32 de etape, Gaziantep se află pe locul 10, cu 37 de puncte. Echipa la care evoluează Maxim, Sorescu şi Drăguş obţinuse salvarea de la retrogradare înainte de venirea lui Mirel Rădoi.

Maxim şi Sorescu au fost titulari la echipa antrenată de Mirel Rădoi, în timp ce Drăguş a fost trimis pe teren de antrenorul român în minutul 66.

Maxim a primit cea mai mare notă dintre români şi cea mai mare de la Gaziantep, 7.8, potrivit site-ului de specialitate flashscore.ro. Sorescu a fost notat cu 7.1, iar Drăguş cu 6.9.