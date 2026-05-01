Autobuze școlare la Campionatul Mondial 2026. Modul inedit prin care fanii vor „fenta” prețurile uriașe

Un grup de aproximativ 100 de fani scoţieni a închiriat 20 de autobuze şcolare americane pentru a evita plata taxelor de călătorie costisitoare impuse de FIFA şi pentru a se deplasa la primul lor meci de la Cupa Mondială împotriva Haiti, care se va desfăşura la Foxborough, lângă Boston, informează BBC.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Confruntaţi cu creşterea costurilor de călătorie pentru Cupa Mondială de Fotbal din 2026, un grup de aproximativ 100 de fani scoţieni a găsit o soluţie neobişnuită, conform BBC: închirierea unei flote de autobuze şcolare pentru a călători la Stadionul Gillette din Foxborough, care va găzdui primul meci din grupă al Scoţiei, împotriva Haiti, la 14 iunie.

Autobuze școlare la Campionatul Mondial 2026, închiriate de fanii scoțieni

Iniţiativa a aparţinut unui grup de fani care vor sta în Providence, un oraş aflat la aproximativ 30 de kilometri de Foxborough şi care s-au gândit la o variantă pentru a economisi bani: „Ne-a venit ideea: Ce-ar fi dacă am folosi aceste autobuze şcolare? Ne-am gândit că, dacă şcolile ar fi închise, autobuzele ar putea rămâne neutilizate. Am contactat câteva companii care ne-au oferit preţuri potrivite”, a declarat unul dintre fani presei britanice.

Fanii au închiriat o flotă de 20 de autobuze, la un preţ de 38 de dolari de persoană, şi vor beneficia chiar de o escortă a poliţiei locale „în afara oraşului, până la autostradă”.

Costurile de transport impuse de FIFA şi de organizatorii locali au crescut foarte mult. Tarifele pentru o persoană au ajuns astfel la 80 de dolari (68 de euro) pentru un tren şi 90 de dolari (76,50 euro) pentru un autobuz.