Petrolul - Hermannstadt, 21:30, LIVE SCORE. Sibienii, aflaţi pe loc de baraj, vor să iasă din criză - Antena Sport

Meciul Petrolul – Hermannstadt e în format LIVE SCORE pe AS.ro sâmbătă, de la ora 21:30. Înaintea acestui meci, Petrolul ocupă locul 11 în Liga 1, cu 5 puncte acumulate în primele 5 etape, în timp ce Hermannstadt e pe locul 14, loc de baraj, cu doar 3 puncte.

În etapa anterioară, Hermannstadt a jucat împotriva Universităţii Craiova. Oltenii s-au impus la limită, cu 1-0, după un meci în care a fost un scandal uriaş. Aurelian Chiţu a trimis o minge pe spaţiul porţii, în prelungirile partidei, Silviu Lung jr a respins-o, dar nu se ştie dacă balonul nu depăşise cu întreaga circumferinţă spaţiul porţii.

În timp ce Silviu Lung jr a asigurat că nu a fost gol, Chiţu şi Măldărăşanu au susţinut vehement că reuşita trebuia validată.

“Noi de pe bancă, din unghiul ăla, era clar că nu putem decât să îl credem pe cuvântu pe Chiţu. Şi pe toţi jucătorii şi preparatorul, care erau la încălzire şi au văzut foarte bine.