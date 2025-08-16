Petrolul - Hermannstadt, 21:30, LIVE SCORE. Sibienii, aflaţi pe loc de baraj, vor să iasă din criză - Antena Sport

Închide meniul
Petrolul – Hermannstadt, 21:30, LIVE SCORE. Sibienii, aflaţi pe loc de baraj, vor să iasă din criză

Publicat: 16 august 2025, 15:30

Marius Măldărăşanu / Sport Pictures

Meciul Petrolul – Hermannstadt e în format LIVE SCORE pe AS.ro sâmbătă, de la ora 21:30. Înaintea acestui meci, Petrolul ocupă locul 11 în Liga 1, cu 5 puncte acumulate în primele 5 etape, în timp ce Hermannstadt e pe locul 14, loc de baraj, cu doar 3 puncte.

Hermannstadt nu are nicio victorie în acest sezon din Liga 1.

Petrolul – Hermannstadt LIVE SCORE

Echipe probabile:

Petrolul: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Prce – Jyry, Mateiu, Boțogan – Ludewig, Doumtsios, Grozav
Antrenor: Liviu Ciobotariu

Hermannstadt: Căbuz – Căpușă, Stoica, Selimovic – Balaure, Biceanu, Ivanov, Albu, Ciubotaru- Neguț, Buș
Antrenor: Marius Măldărăşanu

În etapa anterioară, Hermannstadt a jucat împotriva Universităţii Craiova. Oltenii s-au impus la limită, cu 1-0, după un meci în care a fost un scandal uriaş. Aurelian Chiţu a trimis o minge pe spaţiul porţii, în prelungirile partidei, Silviu Lung jr a respins-o, dar nu se ştie dacă balonul nu depăşise cu întreaga circumferinţă spaţiul porţii.

În timp ce Silviu Lung jr a asigurat că nu a fost gol, Chiţu şi Măldărăşanu au susţinut vehement că reuşita trebuia validată.

Noi de pe bancă, din unghiul ăla, era clar că nu putem decât să îl credem pe cuvântu pe Chiţu. Şi pe toţi jucătorii şi preparatorul, care erau la încălzire şi au văzut foarte bine.

Vedem nişte poze, nişte imagini, cum nu îţi explici. Aş fi înţeles dacă mingea era la semi-inălţime. Era sus. Atunci era greu de apreciat. Mai mult nu am ce să spun. Asta e decizia lor. Nu poţi să nu vezi, pe stop-cadru, pe dinamică. Probabil, dacă era invers, era gol”, a declarat Marius Măldărăşanu, pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0.

