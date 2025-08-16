Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după CS Dinamo - Steaua 0-0: "Să le fie rușine!" - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după CS Dinamo – Steaua 0-0: “Să le fie rușine!”

Alex Ioniță Publicat: 16 august 2025, 21:20

Sport Pictures

Daniel Oprița a venit cu un mesaj dur după CS Dinamo – Steaua 0-0. Antrenorul „militarilor” și-a făcut praf jucătorii și a spus că derby-ul din etapa a 3-a a ligii secunde a fost unul „greu de privit”.

Duelul de pe Arcul de Triumf s-a încheiat cu o „remiză albă”, iar astfel cele două echipe și-au împărțit punctele. A fost primul egal al sezonului pentru ambele formații.

Ce a spus Daniel Oprița după CS Dinamo – Steaua 0-0

În opinia lui Daniel Oprița, jucătorii săi au părut relaxați. Antrenorul Stelei a spus că acestora ar trebui să le fie rușine de prestația din duelul cu CS Dinamo.

De asemenea, Daniel Oprița a explicat și că Steaua nu va mai face transferuri în această perioadă de mercato, având în vedere că bugetul a fost epuizat.

„Un derby slab, un meci greu de urmărit de afară. Dinamo a urmărit interesul, au rupt jocul. Fiecare îşi urmăreşte interesul. Ei azi şi-au dorit mai mult, la noi lentoare din toate punctele.

Le-am zis şi la pauza… Ce să zic… În afara ca am pierdut două puncte am pierdut şi 2 fundaşi centrali. Mereu am încercat să prioritizăm Cupa, dar suntem şi noi aşa, ne arătăm şi noi limitele.

Azi am părut relaxaţi şi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. (n.r. au fost prezenţi în tribună Bumbescu, Piţurcă) S-au luat cu mâinile de cap… Ar trebuie să le fie ruşine jucătorilor mei le-am zis, îmi cer scuze suporterilor. Şi dacă am nevoie de întâriri, nu am pe cine să iau.

(n.r. nu se mai poate aduce?) Nu, ăsta e bugetul, l-am terminat. (n.r. cum vă simţiţi ştiind că o să fie acelaşi final?) Mă simt extraordinar de bine! (n.r. ironic) Vedem ce ne rezervă viitorul”, a spus Daniel Opriţa, la digisport.ro.

“E frustrant” Adi Popa a răbufnit după CS Dinamo – Steaua 0-0! Mesaj despre promovare: “De patru ani tot vorbesc”

Adi Popa a oferit prima reacție după CS Dinamo – Steaua 0-0. Jucătorul „militarilor” a răbufnit la interviu, atunci când a fost întrebat despre situația echipei sale.

La finalul partidei, Adi Popa a spus că, pentru el, prestația Stelei a fost una frustrantă, având în vedere că „militarii” au pregătit timp de o săptămână partida.

Acesta a vorbit și despre situația clubului, care nu are drept de promovare în prima ligă, și a dat de înțeles că îi este greu să le transmită noilor coechipieri „spiritul Stelei”.

„E frustrant. Toată săptămâna ne-am gândit cum să câștigăm, ne-am antrenat pentru asta, doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Am întâlnit un adversar agresiv, competitiv. Eu mi-am dorit să aduc un plus când am intrat, a venit și acea eliminare și asta a fost istoria jocului.

Nu poți să compari, a fost un meci de Liga 2. Cu excepția galeriei noastre, care s-a ridicat la nivelul unui derby Dinamo – Steaua, noi am lăsat de dorit în teren.

În Cupa României avem singurele meciuri oficiale, așa cum le place unora să ne ironizeze. Nu e vina noastră, noi promovăm an de an pe teren, dar în august suntem tot în liga a doua.

S-a creat o atmosferă de derby, dar trebuie să păstrăm proporțiile. E greu să vorbesc în fiecare an (n.r. despre promovare). De patru ani și ceva tot vorbesc, obosești la un moment dat. Eu încerc să le insuflu spiritul Stelei celor care vin la prima echipă, să înțeleagă la ce club sunt.

Nu suntem resemnați. Dacă eram resemnați, nu am fi promovat de trei ori în patru ani. Eu zic că noi, jucători și staff, ne ridicăm peste nivelul așteptărilor. Fără drept de promovare, nu e ușor să stai motivat. Noi anul trecut nu am pierdut până în play-off, eram singura echipă din România neînvinsă”, a spus Adi Popa.

Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”