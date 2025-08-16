Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după CS Dinamo - Steaua 0-0: "Să le fie rușine!" - Antena Sport

Daniel Oprița a venit cu un mesaj dur după CS Dinamo – Steaua 0-0. Antrenorul „militarilor” și-a făcut praf jucătorii și a spus că derby-ul din etapa a 3-a a ligii secunde a fost unul „greu de privit”.
Duelul de pe Arcul de Triumf s-a încheiat cu o „remiză albă”, iar astfel cele două echipe și-au împărțit punctele. A fost primul egal al sezonului pentru ambele formații.
Ce a spus Daniel Oprița după CS Dinamo – Steaua 0-0
În opinia lui Daniel Oprița, jucătorii săi au părut relaxați. Antrenorul Stelei a spus că acestora ar trebui să le fie rușine de prestația din duelul cu CS Dinamo.
De asemenea, Daniel Oprița a explicat și că Steaua nu va mai face transferuri în această perioadă de mercato, având în vedere că bugetul a fost epuizat.
„Un derby slab, un meci greu de urmărit de afară. Dinamo a urmărit interesul, au rupt jocul. Fiecare îşi urmăreşte interesul. Ei azi şi-au dorit mai mult, la noi lentoare din toate punctele.
Le-am zis şi la pauza… Ce să zic… În afara ca am pierdut două puncte am pierdut şi 2 fundaşi centrali. Mereu am încercat să prioritizăm Cupa, dar suntem şi noi aşa, ne arătăm şi noi limitele.
Azi am părut relaxaţi şi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. (n.r. au fost prezenţi în tribună Bumbescu, Piţurcă) S-au luat cu mâinile de cap… Ar trebuie să le fie ruşine jucătorilor mei le-am zis, îmi cer scuze suporterilor. Şi dacă am nevoie de întâriri, nu am pe cine să iau.
(n.r. nu se mai poate aduce?) Nu, ăsta e bugetul, l-am terminat. (n.r. cum vă simţiţi ştiind că o să fie acelaşi final?) Mă simt extraordinar de bine! (n.r. ironic) Vedem ce ne rezervă viitorul”, a spus Daniel Opriţa, la digisport.ro.