Wolverhampton - Manchester City 0-4! „Cetățenii” au făcut spectacol în prima etapă. Haaland a reușit o „dublă” - Antena Sport

Wolverhampton - Manchester City 0-4! „Cetățenii" au făcut spectacol în prima etapă. Haaland a reușit o „dublă"

Wolverhampton – Manchester City 0-4! „Cetățenii" au făcut spectacol în prima etapă. Haaland a reușit o „dublă"

Wolverhampton – Manchester City 0-4! „Cetățenii” au făcut spectacol în prima etapă. Haaland a reușit o „dublă”

Alex Ioniță Publicat: 16 august 2025, 22:10

Wolverhampton – Manchester City 0-4! Cetățenii” au făcut spectacol în prima etapă. Haaland a reușit o dublă”

Echipa engleză Manchester City a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 4-0, gruparea Wolverhampton Wanderers, în etapa de debut a Premier League.

În prima parte, „cetăţenii” au rezolvat situaţia în numai trei minute. Erling Haaland a deschis scorul în minutul 34, iar Tijani Reijnders l-a majorat în minutul 37.

Wolverhampton – Manchester City 0-4, în prima etapă din Premier League

Minutul 61 a adus al treilea gol în favoarea oaspeţilor. Reijnders a devenit servant pentru Haaland şi acesta reuşit dubla.

Rayan Cherki a închis tabela în minutul 81 şi Wolverhampton – Manchester City s-a încheiat 0-4, cu echipa lui Guardiola trecând pe prima treaptă a podiumului, la golaveraj.

Cum au arătat echipele de start:

Wolverhampton (3-4-3): Jose Sa – Doherty, Agbadou, Toti – Hoever, Joao Gomes, Andre, Wolfe – Bellegarde, Larsen, Munetsi
Rezerve: Johnstone – Arias, H. Bueno, S. Bueno, R. Gomes, Hee-Chan, Kalajdzic, F. Lopez, Y. Mosquera
Antrenor: Vitor Pereira

Manchester City (4-2-3-1): J. Trafford – R. Lewis, Stones, R. Dias, Ait Nouri – Nico, Reijnders – Bobb, B. Silva, Doku – Haaland
Rezerve: Ortega – Akanji, Ake, Cherki, Gundogan, Khusanov, Marmoush, Nunes, O’Reilly
Antrenor: Pep Guardiola

Tottenham, victorie categorică în prima etapă! Sunderland, prima surpriză a sezonului

Tottenham Hotspur, echipa fundaşului român Radu Drăguşin, a debutat cu o victorie în noua ediţie a campionatului de fotbal al Angliei, impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 3-0, în faţa formaţiei Burnley FC, într-un meci disputat sâmbătă.

Atacantul brazilian Richarlison a reuşit o dublă pentru londonezi, în minutele 10 şi 60, ultima reuşită a gazdelor avându-l ca autor pe Brennan Johnson.

Radu Drăguşin nu a fost convocat pentru această partidă, nefiind încă recuperat complet după accidentarea gravă la genunchi suferită în luna ianuarie, notează agepres.ro.

Tottenham, câştigătoarea ediţiei trecute a competiţiei Europa League, a disputat miercuri Supercupa Europei, pierdută la loviturile de departajare în faţa deţinătoarei trofeului Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain (scor 3-4), după ce englezii au condus cu 2-0 până în minutul 85.

Nou promovata Sunderland a obţinut la rândul ei o victorie convingătoare, cu scorul de 3-0, în faţa formaţiei West Ham United, prin reuşitele lui Eliezer Mayenda (61), Daniel Ballard (73) şi Wilson Isidor (90+2).

