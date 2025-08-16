Wolverhampton - Manchester City 0-4! „Cetățenii” au făcut spectacol în prima etapă. Haaland a reușit o „dublă” - Antena Sport

Echipa engleză Manchester City a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 4-0, gruparea Wolverhampton Wanderers, în etapa de debut a Premier League.
În prima parte, „cetăţenii” au rezolvat situaţia în numai trei minute. Erling Haaland a deschis scorul în minutul 34, iar Tijani Reijnders l-a majorat în minutul 37.
Minutul 61 a adus al treilea gol în favoarea oaspeţilor. Reijnders a devenit servant pentru Haaland şi acesta reuşit dubla.
Rayan Cherki a închis tabela în minutul 81 şi Wolverhampton – Manchester City s-a încheiat 0-4, cu echipa lui Guardiola trecând pe prima treaptă a podiumului, la golaveraj.
Cum au arătat echipele de start:
Wolverhampton (3-4-3): Jose Sa – Doherty, Agbadou, Toti – Hoever, Joao Gomes, Andre, Wolfe – Bellegarde, Larsen, Munetsi
Rezerve: Johnstone – Arias, H. Bueno, S. Bueno, R. Gomes, Hee-Chan, Kalajdzic, F. Lopez, Y. Mosquera
Antrenor: Vitor Pereira
Manchester City (4-2-3-1): J. Trafford – R. Lewis, Stones, R. Dias, Ait Nouri – Nico, Reijnders – Bobb, B. Silva, Doku – Haaland
Rezerve: Ortega – Akanji, Ake, Cherki, Gundogan, Khusanov, Marmoush, Nunes, O’Reilly
Antrenor: Pep Guardiola
Tottenham, victorie categorică în prima etapă! Sunderland, prima surpriză a sezonului
Tottenham Hotspur, echipa fundaşului român Radu Drăguşin, a debutat cu o victorie în noua ediţie a campionatului de fotbal al Angliei, impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 3-0, în faţa formaţiei Burnley FC, într-un meci disputat sâmbătă.