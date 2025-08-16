Wolverhampton - Manchester City 0-4! „Cetățenii” au făcut spectacol în prima etapă. Haaland a reușit o „dublă” - Antena Sport

Echipa engleză Manchester City a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 4-0, gruparea Wolverhampton Wanderers, în etapa de debut a Premier League.

În prima parte, „cetăţenii” au rezolvat situaţia în numai trei minute. Erling Haaland a deschis scorul în minutul 34, iar Tijani Reijnders l-a majorat în minutul 37.

Wolverhampton – Manchester City 0-4, în prima etapă din Premier League

Minutul 61 a adus al treilea gol în favoarea oaspeţilor. Reijnders a devenit servant pentru Haaland şi acesta reuşit dubla.

Rayan Cherki a închis tabela în minutul 81 şi Wolverhampton – Manchester City s-a încheiat 0-4, cu echipa lui Guardiola trecând pe prima treaptă a podiumului, la golaveraj.

Cum au arătat echipele de start: