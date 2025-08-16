Aberdeen a spart gheaţa! Prima victorie pentru scoţieni în noul sezon, chiar înaintea dublei cu FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Aberdeen a spart gheaţa! Prima victorie pentru scoţieni în noul sezon, chiar înaintea dublei cu FCSB

Publicat: 16 august 2025, 21:29

Comentarii
Aberdeen / Profimedia

Aberdeen, adversara FCSB-ului, a jucat sâmbătă seară în optimile de finală ale Cupei Ligii Scoţiei, ultima partidă înaintea meciului tur din play-off-ul Europa League.

Scoţienii s-au distrat în meciul de sâmbătă din optimile Cupei Ligii Scoţiei. Aberdeen a jucat pe terenul celor de la Morton şi s-a impus cu 3-0.

Aberdeen a obţinut prima victorie din acest sezon chiar înaintea dublei cu FCSB

Nilsen şi Yengi au marcat în minutele 32 şi 37 şi au stabilit scorul la pauză. Clarkson a fost cel care a marcat în minutul 79 şi a stabilit scorul final în optimile Cupei Ligii Scoţiei.

Aceasta a fost prima victorie pentru scoţieni în noul sezon. Până acum, Aberdeen a mai jucat două partide în campionatul Scoţiei. Adversara FCSB-ului din play-off-ul Europa League a fost învinsă în primele două etape cu acelaşi scor, 0-2, de către Hearts şi Celtic.

Primul meci dintre Aberdeen şi FCSB va avea loc joi, de la ora 21:45, în Scoţia. Returul dintre cele două va avea loc o săptămână mai târziu, pe 28 august, pe Arena Naţională.

Până la meciul tur cu Aberdeen, FCSB va juca tot pe Arena Naţională derby-ul cu Rapid. Între cele două meciuri cu scoţienii, FCSB o va întâlni pe FC Argeş, pe teren propriu.

Cine va arbitra „dubla” FCSB-ului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League

„Dubla” dintre FCSB şi formaţia scoţiană Aberdeen FC, din play-off-ul competiţiei de fotbal Europa League, va fi arbitrată de brigăzi din Olanda, respectiv Norvegia.

Meciul din prima manşă, care va avea loc pe 21 august, pe Pittodrie Stadium (21:45 ora României), va fi condus de olandezul Serdar Gozubuyuk, arbitri asistenţi fiind delegaţi Erwin Zeinstra şi Patrick Inia, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Joey Kooij.

Locul din România care îi atrage pe turiştii străini. Maximilian a mers peste 1.400 de km pentru astaLocul din România care îi atrage pe turiştii străini. Maximilian a mers peste 1.400 de km pentru asta
Pol van Boekel va fi arbitru video, iar conaţionalul său Robin Hensgens a fost desemnat arbitru asistent video.

Partida de la Bucureşti, din 28 august, care va fi găzduită de Arena Naţională (21:30), va fi arbitrată de norvegianul Espen Eskaas, iar arbitri asistenţi vor fi Jan Erik Engan şi Anders Olav Dale, al patrulea oficial fiind delegat Sigurd Kringstad.

Arbitri video va fi portughezul Tiago Martins, în timp ce arbitru asistent video a fost nominalizat Kristoffer Hagenes.

