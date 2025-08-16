Aberdeen a spart gheaţa! Prima victorie pentru scoţieni în noul sezon, chiar înaintea dublei cu FCSB - Antena Sport

Aberdeen, adversara FCSB-ului, a jucat sâmbătă seară în optimile de finală ale Cupei Ligii Scoţiei, ultima partidă înaintea meciului tur din play-off-ul Europa League.
Scoţienii s-au distrat în meciul de sâmbătă din optimile Cupei Ligii Scoţiei. Aberdeen a jucat pe terenul celor de la Morton şi s-a impus cu 3-0.
Aberdeen a obţinut prima victorie din acest sezon chiar înaintea dublei cu FCSB
Nilsen şi Yengi au marcat în minutele 32 şi 37 şi au stabilit scorul la pauză. Clarkson a fost cel care a marcat în minutul 79 şi a stabilit scorul final în optimile Cupei Ligii Scoţiei.
Aceasta a fost prima victorie pentru scoţieni în noul sezon. Până acum, Aberdeen a mai jucat două partide în campionatul Scoţiei. Adversara FCSB-ului din play-off-ul Europa League a fost învinsă în primele două etape cu acelaşi scor, 0-2, de către Hearts şi Celtic.
Primul meci dintre Aberdeen şi FCSB va avea loc joi, de la ora 21:45, în Scoţia. Returul dintre cele două va avea loc o săptămână mai târziu, pe 28 august, pe Arena Naţională.
Până la meciul tur cu Aberdeen, FCSB va juca tot pe Arena Naţională derby-ul cu Rapid. Între cele două meciuri cu scoţienii, FCSB o va întâlni pe FC Argeş, pe teren propriu.
Cine va arbitra „dubla” FCSB-ului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League
„Dubla” dintre FCSB şi formaţia scoţiană Aberdeen FC, din play-off-ul competiţiei de fotbal Europa League, va fi arbitrată de brigăzi din Olanda, respectiv Norvegia.
Meciul din prima manşă, care va avea loc pe 21 august, pe Pittodrie Stadium (21:45 ora României), va fi condus de olandezul Serdar Gozubuyuk, arbitri asistenţi fiind delegaţi Erwin Zeinstra şi Patrick Inia, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Joey Kooij.