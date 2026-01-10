Xabi Alonso, reacţie categorică despre Kylian Mbappe înainte de Barcelona - Real Madrid: "Nu suntem kamikaze" - Antena Sport

Xabi Alonso a oferit declaraţii despre starea lui Kylian Mbappe, înainte de Barcelona – Real Madrid. Antrenorul “galacticilor” a dezvăluit că starul francez se simte mult mai bine, după ce a ratat semifinala cu Atletico Madrid.

Kylian Mbappe ar putea fi inclus în lotul echipei Real Madrid, pentru finala Supercupei Spaniei împotriva FC Barcelona, după ce a ratat ultimele meciuri din cauza unor dureri la genunchi. În cazul său s-a vorbit despre infiltraţii, care ar putea avea efecte asupra sănătăţii jucătorului pe termen lung.

Xabi Alonso, reacţie categorică despre Kylian Mbappe înainte de Barcelona – Real Madrid

„Kylian se simte mult mai bine. S-a alăturat echipei vineri, se va antrena cu echipa şi vom avea atunci toate informaţiile necesare pentru a putea evalua împreună şansele sale de a juca, fie de la începutul meciului, fie puţin mai târziu”, a declarat Xabi Alonso cu privire la revenirea rapidă a atacantului francez, la doar zece zile după anunţarea accidentării sale la genunchiul stâng.

„Să-l lăsăm să joace cu infiltraţii? Este o decizie pe care trebuie să o luăm împreună cu jucătorul, staff-ul tehnic şi medicii. Trebuie să evaluăm întotdeauna riscurile, nu suntem „kamikaze”, a adăugat el.

Căpitanul Franţei, marcator echipei spaniole (18 goluri în campionat şi nouă în Liga Campionilor în acest sezon), ar putea astfel intra în joc în funcţie de scenariul meciului, aşa cum a făcut-o şi în sezonul trecut în finala Cupei Regelui, pierdută în prelungiri în faţa echipei Barça (3-2).