Zeljko Kopic, mesaj emoţionant pentru Mircea Lucescu: “Dorinţa a rămas la fel ca în 2024”

Viviana Moraru Publicat: 7 aprilie 2026, 11:52

Mircea Lucescu si Zeljko Kopic / Facebook Dinamo

Zeljko Kopic a transmis un mesaj emoţionant pentru Mircea Lucescu. Fostul selecţioner trece prin clipe dificile, fiind în comă indusă, la Terapie Intensivă, după ce starea sa s-a înrăutăţit în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Zeljko Kopic şi-a amintit momentul petrecut în iarna lui 2024, atunci când Mircea Lucescu i-a vizitat pe dinamovişti în cantonamentul de la Săftica.

Kopic a transmis că “Il Luce” şi-a dorit ca echipa sa de suflet să fie mai bine, nu perfectă, astfel că dorinţa sa pentru marele antrenor român este aceeaşi pe care el a avut-o în 2024.

“Dragă Mircea Lucescu,

Era februarie 2024, lucrurile la Dinamo nu mergeau bine. Era greu, atât de greu, aveam o singură ambiţie, o singură dorinţă, să o văd pe Dinamo mai bine, mai sănătoasă.

Eram curios cum ne va influenţa vizita dumneavoastră în cantonamentul de la Săftica. Din primul moment, am simţit că e ceva diferit. Era spiritul pur al lui Dinamo.

Aţi venit să ne încurajaţi, să ne oferiţi încredere şi energie pozitivă pentru a continua să luptăm. Şi aţi venit pentru a arăta cât de mult vă pasă de club.

Ochii dumnevoastră străluceau când mergeam. Vorbeaţi cu atât de multă pasiune despre copacii de lângă teren, despre calitatea gazonului şi despre cât de multe generaţii de jucători s-au antrenat şi au crescut aici.

Cumva, lucrurile au început să se schimbe, ca un incredibil rollercoaster cu final fericit. Acum, suntem mai bine, nu perfecţi, dar mai bine. A venit momentul să vă oferim aceeaşi energie pozitivă, să vă încurajăm, să vă oferim încredere să continuaţi lupta. Spiritul pur al lui Dinamo.

Dorinţa e la fel ca în 2024, după un acelaşi rollercoaster, ca dumneavoastră să fiţi mai bine, mai sănătos. Să spuneţi că sunteţi mai bine, nu perfect, dar mai bine. Va fi suficient. Mult noroc şi rămâneţi puternic!”, a transmis Zeljko Kopic, pe pagina sa de Instagram.

