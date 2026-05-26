Patronul căruia Răzvan Lucescu i-a arătat nervos degetul mijlociu: “N-aş mai face, da, gestul ăla”

Răzvan Lucescu a cunoscut succesul în fotbalul românesc la Rapid! Cu giuleştenii, Lucescu a câștigat două Cupe ale României, în 2006 și 2007, și a ajuns sferturile de finală ale Cupei UEFA, în ediția 2005-2006. Atunci când a dat piept cu FCSB, condus de pe bancă de Cosmin Olăroiu.

Răzvan Lucescu a povestit şi momentul când i-a arătat degetul mijlociu lui Copos. Totul s-a întâmplat după meciul cu Feyenoord din 2005, în urma căruia Rapid s-a calificat în grupele Cupei UEFA.

Asta nu a fost tot. De nervi, Lucescu a refuzat să se mai urce şi în autocarul echipei sau să plece cu vreo maşină de la Giuleşti şi a luat autobuzul.

”Eram la început, aveam alt mod de a gândi, de a mă comporta, eram unul de al lor, îmi dădeam şi cămaşă de pe mine dacă era cazul. Am avut şi un grup frumos, eram plin de entuziasm, descoperirea noii lumi.

Eee, câte lucruri n-aş mai face, da, gestul ăla (n.r. semnul mijlociu spre Copos). A fost un gest spontan, dintr-o frustrare, din dorința de a sublinia performanța extraordinară în fața lui Feyenoord, în ciuda unui moment complicat, la care și domnul Copos a avut o participare importantă. Dar îl iubesc pe domnul Copos, el mă iubește, a fost alături de tatăl meu”, a declarat Răzvan Lucescu la Prima Sport.