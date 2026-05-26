Patronul căruia Răzvan Lucescu i-a arătat nervos degetul mijlociu: “N-aş mai face, da, gestul ăla”

Radu Constantin Publicat: 26 mai 2026, 21:16

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Răzvan Lucescu a cunoscut succesul în fotbalul românesc la Rapid! Cu giuleştenii, Lucescu a câștigat două Cupe ale României, în 2006 și 2007, și a ajuns sferturile de finală ale Cupei UEFA, în ediția 2005-2006. Atunci când a dat piept cu FCSB, condus de pe bancă de Cosmin Olăroiu.

Răzvan Lucescu a povestit şi momentul când i-a arătat degetul mijlociu lui Copos. Totul s-a întâmplat după meciul cu Feyenoord din 2005, în urma căruia Rapid s-a calificat în grupele Cupei UEFA.

Asta nu a fost tot. De nervi, Lucescu a refuzat să se mai urce şi în autocarul echipei sau să plece cu vreo maşină de la Giuleşti şi a luat autobuzul.

”Eram la început, aveam alt mod de a gândi, de a mă comporta, eram unul de al lor, îmi dădeam şi cămaşă de pe mine dacă era cazul. Am avut şi un grup frumos, eram plin de entuziasm, descoperirea noii lumi.

Eee, câte lucruri n-aş mai face, da, gestul ăla (n.r. semnul mijlociu spre Copos). A fost un gest spontan, dintr-o frustrare, din dorința de a sublinia performanța extraordinară în fața lui Feyenoord, în ciuda unui moment complicat, la care și domnul Copos a avut o participare importantă. Dar îl iubesc pe domnul Copos, el mă iubește, a fost alături de tatăl meu”, a declarat Răzvan Lucescu la Prima Sport.

Lucescu jr. a povestit şi cum a ajuns să plece cu autobuzul de la stadion

Într-un interviu mai vechi, Lucescu a povestit cum a ajuns să plece de pe Podul Grant într-un autobuz, imediat după meci.

“Am urcat pe Podul Grant fără să stau să mă gândesc prea mult, așa m-au dus picioarele. Acolo am zis că trebuie să merg în plimbare până acasă. A venit un autobuz, a oprit foarte civilizat și un tip de suflet, că până la urmă nu știa despre cine e vorba, nu știa că veneam direct de la stadion după calificare, a deschis ușa, i s-a făcut milă că merg pe jos, pe pod.

M-am urcat, câteva secunde n-a realizat cine sunt, avea radioul pe meciuri, că era și meciul Stelei (n.r. FCSB-ului), se trecea legătura dintr-o parte în alta. S-a trecut la meciul din Giulești, comentatorul spunea că jucătorii sunt încă pe teren, sărbătoresc cu spectatorii, și atunci șoferul s-a uitat la mine și a rămas blocat. ‘Nu sunteți Răzvan?’.

Se uita așa foarte mirat, uluit. I-am zis ‘Ba da, ba da. Stai liniștit, s-a terminat meciul și am plecat repede, să mă plimb puțin’. M-a lăsat undeva la Arcul de Triumf, de acolo mi-am continuat periplul până când a venit un prieten și m-a preluat”, a povestit Răzvan Lucescu la Digi Sport cu ani în urmă.

