Mesajul Simonei Halep pentru Cristi Chivu, după ce antrenorul român a cucerit eventul cu Inter!

Simona Halep (34 de ani) l-a felicitat pe antrenorul român al lui Inter, Cristi Chivu (45 de ani), care a cucerit eventul cu formaţia italiană în acest sezon.
Halep a subliniat că ştie cât de greu este să performezi la nivel înalt. Dublă câştigătoare de Grand Slam, la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), Simona Halep a fost numărul 1 în lume. Ea a câştigat peste 40 de milioane de dolari numai din premiile din tenis, la care se adaugă sume obţinute din sponsorizări.
Simona Halep l-a felicitat pe Cristi Chivu pentru event: “O performanţă remarcabilă”
“(n.r: Cum ţi se pare performanţa lui Cristi Chivu?) Remarcabilă. Şi îl felicit din suflet. Ştiu cât de greu este la cel mai înalt nivel”, a declarat Simona Halep în exclusivitate pentru AntenaSport.
Cristi Chivu a ajuns la un acord cu Inter pentru prelungirea contractului. Avocații lucrează deja la redactarea documentelor, iar anunțul oficial este iminent. Conform noii înțelegeri, Cristi Chivu va fi antrenorul lui Inter Milano până în 2028, însă există și opțiune de prelungire pentru încă o stagiune.
În ultimele zile a avut loc o întâlnire la Viale della Liberazione între oficialii lui Inter, Cristi Chivu și agentul acestuia, Pietro Chiodi. Întâlnirea s-a finalizat cu un acord total pentru noul contract.
Chivu va câștiga 4 milioane de euro pe an la Inter, conform noului contract, grație unor bonusuri consistente. Acordul vine după ce Chivu a câștigat Serie A și Coppa Italia la primul sezon pe banca Interului.
Cu Chivu pe bancă, Inter a câștigat 36 de meciuri din 54 și a suferit 11 înfrângeri. Atacul a fost unul extraordinar: 119 goluri în toate competițiile. În Serie A, Inter a marcat 89 de goluri și a egalat performanțele obținute de Inter cu Antonio Conte sau Simone Inzaghi pe bancă. Liga din Italia l-a desemnat apoi pe Chivu cel mai bun antrenor din Serie A în acest sezon.
