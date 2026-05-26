Când va semna cu Rapid Daniel Pancu! Anunţul conducerii giuleştenilor

Bogdan Stănescu Publicat: 26 mai 2026, 21:33

Daniel Pancu, zâmbitor, la un antrenament / Sport Pictures

Noul director sportiv de la Rapid, Marius Bilaşco (44 de ani), a anunţat că speră ca Daniel Pancu (57 de ani) să fie oficial antrenorul giuleştenilor miercuri.

Pancu are o clauză de reziliere cu CFR Cluj, pe care ar urma să o plătească din bonusul pentru calificarea echipei din Gruia în preliminariile Conference League.

“Nu sunt chinuit, preocupat da. Da, am vorbit cu Pancu.

(n.r.: Când va semna?) Sperăm cât mai repede să se rezolve problema dintre el și CFR Cluj. Sper ca în seara asta să se rezolve. Dacă nu, cel mai târziu mâine.

Apoi, vom începe și noi negocierea directă cu el, ca să finalizăm cât mai repede. Și el vrea asta, și noi și cred că și CFR-ul”, a declarat Marius Bilaşco pentru digisport.ro.

Rapid s-a despărţit oficial de Costel Gâlcă

Bilaşco a venit la Rapid chiar de la CFR Cluj. Giuleştenii au anunţat marţi oficial despărţirea de Costel Gâlcă.

“Colaborarea dintre FC Rapid și Constantin Gâlcă a ajuns la final.

Le mulțumim lui Constantin Gâlcă și membrilor staff-ului său: Dumitru Uzunea (antrenor secund), Ciprian Prună (preparator fizic) și Marius Francisc (analist video), pentru profesionalismul și munca depusă în perioada petrecută la club și le dorim mult succes în continuare, atât pe plan profesional, cât și personal.

Mulțumim, Constantin Gâlcă!”, a transmis Rapid, pe Facebook.

După ce a luat-o pe CFR Cluj de la retrogradare, Daniel Pancu a dus-o până pe locul 3 la finalul play-off-ului. Pancu a avut în sezonul care tocmai s-a încheiat o serie fabuloasă de 11 victorii la rând în Liga 1.

