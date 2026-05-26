“Da, Mirel!” Mihai Rotaru recunoaşte tensiunile Rădoi-Baiaram. Ce anunţ face despre transferul jucătorului

Mihai Rotaru a recunoscut adevărul! Între Mirel Rădoi şi Ştefan Baiaram relaţia nu a fost una extraordinară. Mai mult, tehnicianul i-ar fi sugerat fotbalistului că ar fi mai bine să plece atunci când acesta a avut o ofertă din Turcia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Este un băiat extraordinar, care în vara trecută și în iarna asta a trecut prin niște șocuri. Și este normal. El are un salariu de X la Universitatea Craiova și a avut ofertă de aproape un milion de euro pe an. De la Bașakșehir. Atunci când a fost discuția. Și antrenorul i-a dat de înțeles că e mai bine să plece și a fost o întreagă nebunie la vremea respectivă. Da, Mirel. A trecut și prin faza cu ceasul, a trecut și prin scandalurile respective.

Nu este ușor la 22 de ani să treci prin acest montagne russe. Și atunci trebuie să înțelegem această zonă. Ne-a fost foarte greu să îl recuperăm mental, pentru că, dincolo de pierderea unui contract, care ar fi însemnat un contract în care câștiga de 10 ori mai mult decât la Universitatea Craiova, a intrat și în atenția presei extrem de agresiv. Cu toate scandalurile care au fost, cu Mirel, fără Mirel. Și în anumite momente cedezi emoțional. Și mie mi se întâmplă să cedez emoțional. Și trebuie să înțelegem asta”, a dezvăluit Mihai Rotaru, citat de Fanatik.

Mai mult, Mihai Rotaru lasă de înţeles că ar prefera că Ştefan Bairam să nu plece în această vară de la Craiova.

„Asta a fost istoria. După care, nu, Fane e pregătit în momentul ăsta de Europa. Fiind convocat la echipa națională, el avea cununia civilă acum, a mutat-o pe 14 (n.r. iunie), nu mai știu când. Dacă sunt aici, sigur că mă duc. Se va prezenta, va veni cu noi în cantonament. E pregătit, știe foarte clar. L-a luat și pe el valul, dar în momentul ăsta este focusat sută la sută pe Universitatea Craiova. Acestea sunt minciuni. Nu există astăzi oferte pentru niciun jucător.